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Дмитрий Танкович согласился участвовать в шоу «Танці з зірками»

от Telekritika
От Telekritika 534
Главная Новости Дмитрий Танкович согласился участвовать в шоу «Танці з зірками»

Телеведущий позвал на проект Андре Тана и Alyona Alyona.

Известный шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович принял вызов #танціззіркамиркамиchallenge от певицы Славы Каминской, которая тоже стала участницей проекта «Танці з зірками». Дмитрий бросил вызов сразу двум звездам: фэшн-дизайнеру Андре Тану и рэп-исполнительнице Alyona Alyona.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

«Танцы – это большой вызов для меня, я хочу себя испытать и научиться новому. У меня был опыт ведения танцевального шоу, и даже две попытки танцевать с моей соведущей, после чего она попросила меня больше так никогда не делать. Это шоу – испытание в первую очередь для зрителей, а не для меня», — шутя, прокомментировал Дмитрий свое участие в проекте.

Напомним, 27 июля стало известно, что к звездным участникам четвертого сезона проекта присоединилась украинская певица, солистка поп-группы «НеАнгелы» Слава Каминская. Премьера проекта состоится этой осенью на «1+1».

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Фото: «1+1»

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