Ответы на самые популярные вопросы об участницах «Супер Топ-модели по-украински»

Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк рассказали, с кем из девушек больше всего хотят поработать, кого они были рады видеть, а чье появление немного испортило праздничное настроение.

Вопрос №1: За кого болеет Алла?

Ведущая «Супер Топ-модель по-украински» призналась, что открытием вечера лично для нее стала любимица зрителей, одна из самых запоминающихся участниц всех сезонов реалити – Ира Ротар:

«От Иры я ожидала того достаточно невысокого уровня работы, на котором она была в конце третьего сезона «Супермодель по-украински», – рассказала ведущая Нового канала. – Но Ира сумела меня приятно удивить, она действительно очень изменилась, и мне не пришлось краснеть за ее дефиле перед суперэкспертом! И это очень приятно, виден прогресс, заметно, что она не тратила время зря – есть перемены внешние и внутренние».

Но не все так порадовали Аллу, как Ира Ротар, сообщает «Новый». Некоторые девушки, наоборот, разочаровали с первой секунды появления на подиуме:

«Разочарованием стали Аня Сулима и Лиза Доронько, точнее то, в каком состоянии находятся их фигуры. Тем более, что девушки не вчера узнали, что за них активно голосуют и они проходят в Суперсезон, – добавила Алла Костромичева. – Для меня это было показателем отношения к проекту. И если у Ани проблемы со здоровьем, я это понимаю, хотя можно было бы набрать мышечную массу и поддерживать тело в тонусе, то в случае с Лизой мне вообще непонятно, почему она пришла к нам в такой форме. В этом плане меня порадовала Марго из последнего сезона «Топ-модели по-украински». Она в хорошей форме – пропали щечки, волосы ухожены. Она сейчас выглядит как модель, цепляет взгляды, мне было приятно на нее посмотреть!»

Вопрос №2: Будет ли подсуживать Никитюк?

Порадовало появление Марго Верховцевой и эксперта – Сергея Никитюка:

«Мне очень понравилось, как выглядит Марго! – заявил Сергей Новому каналу. – А вот в целом в моем понимании двадцатка была бы несколько другой. Я бы не собирал 20 девушек, выбрал бы меньше, и исключительно за их достижения. Но, если честно, другого от голосования и не ожидал: тут вопрос по каким критериям выбирать – есть народная любовь, есть профессиональные качества, и это не всегда равно. Но, в целом, все девушки, которых я считал достойными, попали в проект, так что я доволен».

В Суперсезон прошли сразу три модели, который работают в агентстве Сергея – Арина Любителева, Даша Майстренко и Саша Литвин. И хотя некоторые зрители уже начали рассуждать в комментариях, что, мол, эксперт будет подсуживать «своим», сам Никитюк уверен – его моделям будет в разы сложнее, чем остальным:

«На Арине, Даше и Саше – двойная ответственность! Двойной груз, ведь они теперь представляют еще и мое имя, помимо своего»

А вот Соня Планидюк призналась, что у нее пока особых фавориток в двадцатке нет – она с нетерпением ждет, чтобы поработать с каждой участницей:

«Мне, если честно, искренне интересны в работе все модели. Например, Алла Костромичева – есть такая девушка, очень интересно с ней поработать, – смеется fashion-фотограф. – Не хочу строить никаких ожиданий: у всех слишком разный путь, они все из разных годов, разных сезонов и у всех разные обстоятельства, поэтому могу сказать, что плюс-минус с равным интересом мне хочется «покрутить» каждую!»

Вопрос №3: Почему нет Маремухи и Рудой?

Несмотря на то, что двадцатка участниц «Супер Топ-модель по-украински» — яркая и состоит из зрительских фавориток разных сезонов, некоторых участниц, занимавших высокие позиции в голосовании, в проекте, к сожалению, не будет. Вика Маремуха, Дарина Герасимчук, Лена Феофанова, Настя Рудая и Юля Дыхан не рискнули вновь вернуться, сообщает Новый кнаал.

Алла Костромичева призналась, что очень хотела увидеть на подиуме еще нескольких девушек:

«На проект пришли те, кто ради победы в Суперсезоне модельного реалити готов поставить на кон абсолютно все. Поэтому не могу сказать, что именно такой была моя идеальная двадцатка, — заявила ведущая Нового канала. – Мне не хватило Юли Дыхан – она могла бы побороться в этом сезоне! Юля выглядит очень здорово, ее любят, ее ждали. Но по личным причинам она отказалась – из-за отношений, в первую очередь, из-за того, что в Польше она построила уже новую жизнь. Что касается Насти Рудой – она заняла первое место в голосовании на сайте Нового канала. С ней не общалась, но насколько понимаю, у нее свой бизнес, который она только начала строить, и не готова оставить его на несколько месяцев без присмотра. Да, мне ее не хватило в двадцатке – у Насти есть харизма, игривость, легкость, флирт, которого, мне кажется, у нас в проекте не хватает, и она могла бы восполнить этот пробел».

Двадцатка сформирована, и прямо сейчас участницы «Супер Топ-модель по-украински» уже борются за звание победительницы сезона звезд. Кто докажет, что достоин оказаться в финале Суперсезона модельного реалити, а кто опустит руки при первых трудностях, смотрите на Новом канале осенью 2020.

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