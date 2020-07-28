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СТБ начинает показ сериала «Доктор Хаус»

от Telekritika
От Telekritika 457
Главная Новости СТБ начинает показ сериала «Доктор Хаус»

С 3 августа.

С 3 августа в 23:00 на телеканале СТБ начнется показ сериала «Доктор Хаус». Об этом сообщается на сайте канала.

Американский драматический медицинский сериал «Доктор Хаус» демонстрировали в 66 странах. В 2008 году сериал признали самой популярной телевизионной программой в мире с аудиторией почти 82 млн зрителей.

Напомним, в июле телеканал СТБ запустил повтор всех сезонов сериала «Крепостная».

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Фото: СТБ

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