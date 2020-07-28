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Создатели проекта «Маска» назвали стоимость костюмов для шоу
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Создатели проекта «Маска» назвали стоимость костюмов для шоу

от Telekritika
Telekritika 282

Сейчас в работе 40 образов.

Телеканал «Украина» продолжает работу над украинской адаптацией проекта The Masked Singer. Над костюмами для шоу «Маска» трудятся месяцами. Причудливые образы готовит целая команда: дизайнер, художник, конструктор-технолог, швеи. Много невероятных костюмов создают вручную, ведь приходится иметь дело с хрупкими материалами. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Для изготовления «масок» используют самые дорогие ткани и материалы – сотни метров шелка и шерсти, килограммы ценных камней и металлов, тысячи перьев. Некоторые костюмы оснащены дополнительными механическими элементами, например, роботизированными подвижными деталями, запрограммированными светодиодными лампами. Стоимость одного костюма может составлять от $5 тыс. до $15 тыс., рассказали в компании Freemantle, правообладателе формата The Masked Singer.

«Украинская адаптация будет отличаться оригинальными масками, разработанными отечественными художниками специально для нашего проекта. Сейчас в работе 40 образов. Выбирать очень сложно – они такие яркие и парадоксальные, их интересно рассматривать даже в эскизах», – комментирует директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

Напомним, канал начал прослушивания звезд для участия в шоу, которое будет состоять из 12 эпизодов. Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды: актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

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Фото: канал «Украина»

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