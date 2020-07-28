Создатели проекта «Маска» назвали стоимость костюмов для шоу

Телеканал «Украина» продолжает работу над украинской адаптацией проекта The Masked Singer. Над костюмами для шоу «Маска» трудятся месяцами. Причудливые образы готовит целая команда: дизайнер, художник, конструктор-технолог, швеи. Много невероятных костюмов создают вручную, ведь приходится иметь дело с хрупкими материалами. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Для изготовления «масок» используют самые дорогие ткани и материалы – сотни метров шелка и шерсти, килограммы ценных камней и металлов, тысячи перьев. Некоторые костюмы оснащены дополнительными механическими элементами, например, роботизированными подвижными деталями, запрограммированными светодиодными лампами. Стоимость одного костюма может составлять от $5 тыс. до $15 тыс., рассказали в компании Freemantle, правообладателе формата The Masked Singer.

«Украинская адаптация будет отличаться оригинальными масками, разработанными отечественными художниками специально для нашего проекта. Сейчас в работе 40 образов. Выбирать очень сложно – они такие яркие и парадоксальные, их интересно рассматривать даже в эскизах», – комментирует директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

Напомним, канал начал прослушивания звезд для участия в шоу, которое будет состоять из 12 эпизодов. Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды: актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

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Фото: канал «Украина»

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