Программа «Гроші» стала выходить на «1+1» в новое время

С 27 июля программа журналистских расследований «Гроші» на «1+1» начала выходить в эфир в новое время – в 20.15. Об этом сообщает пресс-служба «1+1».
В новом сезоне программу по-прежнему ведет Александр Преподобный.
Напомним, в 2020 году телеканалу «1+1» исполняется 25 лет. В связи с этим телеканал начинает промокампанию, которая продлится до конца года.
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Фото: «1+1»
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