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HBO снимет сериал о поисках вакцины от коронавируса

от Telekritika
От Telekritika 589
Главная Новости HBO снимет сериал о поисках вакцины от коронавируса

По книге американского журналиста.

Телеканал HBO планирует снять сериал о поиске вакцины от инфекции COVID-19. Об этом сообщает Deadline.

В основу сюжета фильма ляжет книга автора The Atlantic и New York Times Брендана Боррела «Первый удар». В книге рассказывается о том, как ученые разных стран ищут вакцину от коронавируса, а также о том, с чем пришлось столкнуться миру во время пандемии.

Напомним, украинский фильм «Мої думки тихі» появится на европейской стриминговой платформе HBO Europe.

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Фото: HBO

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