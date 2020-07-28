HBO снимет сериал о поисках вакцины от коронавируса

Телеканал HBO планирует снять сериал о поиске вакцины от инфекции COVID-19. Об этом сообщает Deadline.
В основу сюжета фильма ляжет книга автора The Atlantic и New York Times Брендана Боррела «Первый удар». В книге рассказывается о том, как ученые разных стран ищут вакцину от коронавируса, а также о том, с чем пришлось столкнуться миру во время пандемии.
Напомним, украинский фильм «Мої думки тихі» появится на европейской стриминговой платформе HBO Europe.
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Фото: HBO
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