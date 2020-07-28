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ОАСК открыл производство по иску телеканала «Прямой» к Нацсовету

от Telekritika
От Telekritika 589
Главная Новости ОАСК открыл производство по иску телеканала «Прямой» к Нацсовету

Дело будут рассматривать по упрощенной процедуре без вызова сторон.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску ООО «Телеканал «Прямой» к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания: канал требует признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 9 января, которым ему назначили внеплановую выездную проверку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Напомним, Нацсовет 9 января назначил внеплановую выездную проверку телеканалу «Прямой» из-за оскорбления президента Владимира Зеленского ведущим программы «Поярков News» Сергеем Поярковым. Такое решение члены регулятора приняли во время заседания: пять голосов «за», двое (Ульяна Фещук и Сергей Костинский) воздержались. О каком именно выпуске программы Сергея Пояркова говорится, не сообщалось. В выпуске программы «Поярков News» от 27 декабря ведущий назвал Владимира Зеленского «маленьким чмом», «криворожским сцикунчиком», а его отца назвал тупым.

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Фото: «Прямой»

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