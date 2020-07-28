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YouTube удалил канал «Царьград» с миллионом подписчиков

от Telekritika
От Telekritika 581
Главная Диджитал YouTube удалил канал «Царьград» с миллионом подписчиков

Канал принадлежал спонсору боевиков Константину Малофееву.

YouTube удалил канал российского телеканала «Царьград ТВ» без возможности восстановления. Видеохостинг это пояснил тем, что канал нарушает экспортное законодательство. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Владелец телеканала, российский бизнесмен Константин Малофеев, находится в списках международных санкций из-за участия в аннексии Крыма и спонсирования боевых действий на востоке Украины.

В аккаунте канала было 1,06 млн подписчиков. Редакция позиционирует себя как издание для консервативных православных жителей России, в эфире канала появлялись COVID-диссиденты, он составлял список русофобов и регулярно поддерживал пророссийских сепаратистов в Украине. Главный редактор «Царьграда» Дарья Токарева заявила, что редакция обратится в суд из-за блокировки.

Напомним, в мае YouTube удалил российские пропагандистские каналы News-Front, Anna News и «Крым24». Из сообщений пропагандистов стало ясно, что они каналы удалили из-за нарушений условий использования видеохостинга.

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Фото: Википедия

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