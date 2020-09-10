Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Игра в судьбу»

В субботу, 12 сентября, в 17:10 на канале «Украина» состоится премьера новой 4-серийной мелодрамы «Игра в судьбу» производства компании Artforms Production по заказу телеканала «Украина». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Сюжет трагичен. Первая любовь юных Богданы и Александра обрывается: из-за несчастного случая Богдана погибает. Убитый горем влюбленный с трудом находит в себе силы жить дальше. Проходят десять лет, взрослый и успешный Александр собирается жениться на Марине – девушке, с которой дружит с детства и которая когда-то была лучшей подругой Богданы. Накануне свадьбы он случайно встречает молодую женщину Кристину, как две капли воды похожую на его первую любовь. Кристина не знает, кто такая Богдана, и не понимает, почему на нее так смотрит незнакомый мужчина. Она вполне довольна жизнью и собирается замуж за парня, который когда-то в юности был лучшим другом Александра.

В фильме снялись актеры Клавдия Дрозд-Бунина, Максим Самчик, Полина Фролова, Петр Ниневский, Олеся Власова, Александра Польгуй, Алексей Тритенко.

Саундтреком к картине станет авторский сингл певицы Анны Добрыдневой «Не отпускай».

Режиссер-постановщик фильма – Сергей Сторожев. Оператор-постановщик – Виталий Бредик. Продюсеры – Татьяна Гнедаш, Илона Гребенюк, Дарья Орешкевич, Сергей Ухин.

Напомним, канал «Украина» и компания Filmstream работают над четырехсерийной картиной «Добрая душа». Одну из знаковых ролей в новом проекте воплотит ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов.

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Фото: канал «Украина»

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