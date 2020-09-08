Алексей Суханов снимется в новом фильме канала «Украина»

Канал «Украина» и компания Filmstream работают над четырехсерийной картиной «Добрая душа». Одну из знаковых ролей в новом проекте воплотит ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина».

Для Алексея это не первый опыт съемок в кино: два года назад он сыграл демона в проекте «Реальная мистика», а в 2019-м снялся в картине «Эхо», которая раскрывает историю еврейской семьи во время Холокоста. В этот раз ведущий канала «Украина» сыграет доктора.

«В детстве я мечтал стать врачом и так увлекся деланием уколов своим игрушкам, что они завонялись, и мама была вынуждена их просто выбросить. Время прошло, я не стал доктором, но в сериале «Добрая душа» сыграл именно роль врача», – говорит Суханов.

Партнерами Алексея на съемочной площадке станут артисты Анна Кошмал, Александр Константинов, Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Владислав Никитюк, Максим Девизоров, Ирина Мак, Виктор Сарайкин, Ирина Калашникова.

Сериал «Добрая душа» рассказывает о Любе Кулик, которая учится на медика и проходит практику в доме престарелых, чтобы быть ближе к любимому учителю – Арсению. В стремлении помочь матери, домработнице, получившей травму, Люба попадает в дом Дмитрия Петровича Свиридова – дом полный конфликтов и тайн. Оказавшись в эпицентре чужих страданий, Люба сама становится жертвой драмы.

Режиссер-постановщик проекта – Анатолий Матешко. Оператор-постановщик – Антон Ткаченко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Ирина Франчук, Виталий Сиренко. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним, телеканал «Украина» и «Украинская продакшн студия» приступили к работе над 8-серийной картиной «Мертвые лилии».

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Фото: канал «Украина»

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