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СТБ покажет романтические сериалы

от Telekritika
От Telekritika 74
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На протяжении осени они будут выходить каждую пятницу.

StarLight Production для телеканала СТБ снимает серию четырехсерийных романтических сериалов, которые будут выходить каждую пятницу на протяжении осени. Премьера первого состоится 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Проекты объединяет то, что главная героиня – молодая женщина, которая, несмотря на болезненный опыт предыдущих отношений, не утратила веру в настоящую любовь. «В каждой из наших историй любовь творит чудеса. Каждая из этих историй о втором шансе для женщины. О борьбе за право на счастье для себя и своей семьи.  Наши героини ищут не только любимого мужчину для себя, но и друга для своего ребенка. Поэтому в каждом проекте есть потрясающие детские роли. Наши маленькие актеры находятся в центре сюжета и помогают своим мамам прийти к счастью», — говорит генеральный продюсер Галина Балан-Тимкина.

Среди первых зрители увидят такие мелодрамы.

«Любовь с ароматом кофе» рассказывает об Але – матери-одиночке, которая работает баристой и воспитывает пятилетнего сына. Бывший парень бросил ее одну с ребенком. Девушка долго никакого не подпускала к себе, пока не встретила мажора Гошу, впервые за долгое время подумала, что он тот мужчина, с которым можно шагать по жизни легко и просто, но Гоша бросает девушку. В это время Аля встречает друга Гоши Костю. Который предлагает ей сделку – сыграть роль его несносной, бесцеремонной невесты, чтобы семья перестала думать о женитьбе Кости, но все идет не по плану.

В главных ролях: Дана Абызова, Тимофей Каратаев, Александр Соколов, Наталья Васько, Ирина Мельник. Режиссер-постановщик: Олег Туранский.

«Здравствуй, папа!» — история спортивного гонщика Максима, к которому неожиданно приходит десятилетний мальчик и заявляет, что он его сын. Мужчина знает, что этого не может быть – он не знаком с его мамой. Но мальчик остро нуждается в отце, просит Максима ему помощь. Герой узнает, что он много лет назад стал анонимным донором для матери этого мальчика. У Максима дилемма – имеет ли он право нарушить покой незнакомой ему женщины, чтобы стать ближе к ребенку, биологическим отцом которого является.

В главных ролях: Елизавета Майская, Прохор Дубравин, Сергей Радченко, Дарья Легейда, Артем Позняк. Режиссер-постановщик: Анатолий Григорьев.

Фильм «Солнечные дни» рассказывает о Светлане, которая всегда мечтала быть артисткой, имеет яркий актерский талант, но работает риелтором и продает квартиры, чтобы заработать деньги для семьи. Мужчина, которого она встречает – списанный отчаявшийся актер Артем Бовенко. Но именно этот мужчина вдохновляет ее на невероятный шаг – заниматься тем, чем она всегда мечтала.

В главных ролях: Алексей Морозов, Анна Арефьева, Денис Мартынов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик. Режиссер-постановщик: Алексей Морозов.

«Мой любимый враг» рассказывает историю влюбленных студентов Киры и Марка. Отец девушки не уверен, что может доверить нищему студенту свою единственную дочь, поэтому Марк решает уехать из города и доказать, что достоин Киры. Она воспринимает разлуку как предательство любимого и уезжает за границу строить карьеру. Через 10 лет Кира приезжает в родной город и неожиданно встречает Марк, который вернулся из-за нее. Он решает доказать Кире, что изменился – становится соперником мэра на выборах. Для Киры это еще одного доказательство, что ей стоит держаться от Марк подальше. Она знакомится с правой рукой отца – адвокатом Глебом. Вспыхивает роман. И Кира принимает предложение Глеба выйти за него замуж.

В ролях: Анна Васильева, Роман Полянский, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Сергей Калантай. Режиссер-постановщик: Антон Азаров.

Напомним, 14 сентября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «І будуть люди».

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Фото: СТБ

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