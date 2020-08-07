Телеканал СТБ приступил к съемкам реалити «Холостячка». Главной героиней стала актриса театра и кино Ксения Мишина. Именно за ее сердце будут бороться мужчины, передает пресс-служба.

Уже отсняты несколько сюжетов, судя по комментариям Ксении: «От первой вечеринки я ждала легкости. Классных мужчин с яркими эмоциями, необычными появлениями, невероятной харизмой», — поделилась она. Также известно, что на церемонии Ксения будет дарить мужчинам тематические бутоньерки.

Ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник стал ведущим и реалити «Холостячка».

Напомним, что «Холостячка» — это украинская адаптация формата The Bachelorette компании WarnerBros.

Ранее сообщалось, что премьера шоу «Холостячка» запланирована на осень.

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Фото: СТБ

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