Телеканал СТБ приступил к съемкам реалити «Холостячка». Главной героиней стала актриса театра и кино Ксения Мишина. Именно за ее сердце будут бороться мужчины, передает пресс-служба.
Уже отсняты несколько сюжетов, судя по комментариям Ксении: «От первой вечеринки я ждала легкости. Классных мужчин с яркими эмоциями, необычными появлениями, невероятной харизмой», — поделилась она. Также известно, что на церемонии Ксения будет дарить мужчинам тематические бутоньерки.
Ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник стал ведущим и реалити «Холостячка».
Напомним, что «Холостячка» — это украинская адаптация формата The Bachelorette компании WarnerBros.
Ранее сообщалось, что премьера шоу «Холостячка» запланирована на осень.
Читайте также:
СТБ объявил кастинг на новый сезон «Холостяка»
«Холостяк»: еволюція
Телерейтинги: триумф «Холостяка», провал «Паразитов» и карантинная «Светская жизнь»
Победительницей шоу «Холостяк-10» стала Даша
Фото: СТБ
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!