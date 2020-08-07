Рекламные доходы News Corp. Руперта Мердока упали на 30%

News Corp., вслед за NYT и NBC, отчиталась перед инвесторами за второй квартал 2020 года и за 2019 год, передает theguardian.com.

Мы публикуем основную информацию из отчета медиакомпании Руперта Мердока:

Австралийские издания, принадлежащие News Corp. в 2019 году потеряли в прибыли 16%, а британские ( News UK ) — 13%.

) — 13%. Во 2-ом квартале 2020 года австралийские медиа потеряли еще больше: 31%, британские — 22% по причине снижения доходов с печатных версий.

Foxtel (австралийская компания платного телевидения, принадлежит News Corp.) потеряла 12% подписчиков в течение 2019 года.

(австралийская компания платного телевидения, принадлежит News Corp.) потеряла 12% подписчиков в течение 2019 года. Суммарно убытки в 2019 финансовом году составили $1,5 млрд.

Рекламные доходы News Corp. в июне 2020 года упали 25-30% в зависимости от подразделения.

Подразделение, издающие несколько финансовых медиа, включая The Wall Street Journal, показало рост на 3% в течение года.

Ранее сын Руперта Мердока, Джеймс Мердок, заявил об уходе из совета директоров News Corp.

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Фото: unsplash

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