Рекламные доходы News Corp. Руперта Мердока упали на 30%

News Corp., вслед за NYT и NBC, отчиталась перед инвесторами за второй квартал 2020 года и за 2019 год, передает theguardian.com.
Мы публикуем основную информацию из отчета медиакомпании Руперта Мердока:
- Австралийские издания, принадлежащие News Corp. в 2019 году потеряли в прибыли 16%, а британские (News UK) — 13%.
- Во 2-ом квартале 2020 года австралийские медиа потеряли еще больше: 31%, британские — 22% по причине снижения доходов с печатных версий.
- Foxtel (австралийская компания платного телевидения, принадлежит News Corp.) потеряла 12% подписчиков в течение 2019 года.
- Суммарно убытки в 2019 финансовом году составили $1,5 млрд.
- Рекламные доходы News Corp. в июне 2020 года упали 25-30% в зависимости от подразделения.
- Подразделение, издающие несколько финансовых медиа, включая The Wall Street Journal, показало рост на 3% в течение года.
Ранее сын Руперта Мердока, Джеймс Мердок, заявил об уходе из совета директоров News Corp.
Читайте также:
Во втором квартале 2020-го рекламные доходы NBC упали на 28%
New York Times заработала на digital-версии $185 млн: итоги второго квартала 2020-го
У дочери Мердока опровергли слухи о том, что она возглавит BBC
Названы самые высокооплачиваемые медийщики года — рейтинг Variety
Руперту Мердоку не удалось заполучить Sky
Фото: unsplash
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!