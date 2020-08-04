Во втором квартале 2020-го рекламные доходы NBC упали на 28%

Во 2-м квартале 2020 года рекламные доходы главного олимпийского медиапартнера — NBC — снизились на 28% по сревнению с 1-м кварталом, передает insidethegames.biz.

Основной причиной падения представители компании называют отмену спортивных соревнований и перенос летних Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Столь неутешительные данные были опубликованы в рамках отчета о коммерческой деятельности Comcast — медиаконгломерата, в который входит NBC. В частности, авторы отчета акцентируют на уменьшении затрат рекламодателей в связи с пандемией COVID-19 и на падении рейтингов «в связи с переносом и отменой спортивных соревнований».

Напомним: ранее стало известно, что NBC выпустит специальный эпизод ситкома «Парки и зоны отдыха».

Читайте также:

Фото: NBC

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!