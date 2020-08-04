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Twitter могут оштафовать на $250 млн

от Telekritika
От Telekritika 201
Главная Диджитал Twitter могут оштафовать на $250 млн

… за незаконное использование пользовательских данных.

Федеральная торговая комиссия США объявила Twitter о подозрении в использовании пользовательских данных для таргеторивания рекламы, передает bloomberg.com.

В связи с этим социальной сети грозит штраф от $150 млн до $250 млн, если во время проверки, проводимой Комиссией, подозрения подтвердятся. В частности, Комиссия обвиняет Twitter в использовании телефонных номеров и адресов электронной почты пользователей, доверенных ими социальной сети в целях безопасности. Также в планах Комисси проверить, что послужило причиной масштабного взлома аккаунтов в 2009 году.

В Twitter заявили, что получили проект жалобы комиссии, в котором говорится о нарушениях, допущенных в период с 2013 по 2019 гг.

Напомним: ранее стало известно, что Twitter объявил о том, что хакеры получили доступ к личным сообщениям знаменитостей.

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Фото: unsplash

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