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В июле ИМИ зафиксировал 13 случаев нарушений свободы слова в Украине

от Telekritika
От Telekritika 383
Главная Новости В июле ИМИ зафиксировал 13 случаев нарушений свободы слова в Украине

12 из них касались физической агрессии против журналистов.

В июле эксперты ИМИ зафиксировали в Украине 13 случаев нарушений свободы слова. 12 из них касались физической агрессии против журналистов, сообщается на сайте института.  А с начала года ИМИ зафиксировал 125 нарушений свободы слова.

Больше всего нарушений было зафиксировано в категории «препятствование законной журналистской деятельности» — 8. Также зафиксированы 3 случая угроз и по 1 случаю избиения и юридического давления.

От угроз в июле чаще всего страдали журналистки (6 случаев) и реже журналисты (4 случая). Так, получили угрозы в связи со своей деятельностью Екатерина Сергацкова, Ирина Федорив и Любовь Величко. Журналистки подверглись угрозам и травле в соцсетях, были опубликованы их адреса.

Препятствовали журналистам, в частности в Киеве, не пуская на судебные заседания, имеющие общественный резонанс (по делу убийства журналиста Павла Шеремета), на Волыни журналистов допускали не на все локации во время рабочей поездки Владимира Зеленского, в Запорожье палкой ударили по операторской камере.

Нарушения произошли в шести регионах страны. Среди них лидером является Киев — 6 случаев, Харьковщина и Херсонщина — по 2 случая, Волынь, Запорожье, Полтавщина — по одному.

Итак, с начала года ИМИ зафиксировал в целом 125 нарушений свободы слова, из них 69 случаев препятствования, 14 случаев избиения и 12 случаев угроз. Если конкретизировать, то 19 нарушений зафиксировали в январе, 18 — в феврале, 25 — в марте, 18 — в апреле, 11 — в мае, 21 — в июне, 13 — в июле.

Напомним: ранее стало известно, что ИМИ зафиксировал 112 случаев нарушений свободы слова.

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Фото: «Телекритика»

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