FAPAV предложила новый способ борьбы с пиратами

Итальянская антипиратская группа FAPAV, в которую входят более 40 компаний из аудиовизуального сектора, предложила новый подход к борьбе с воровством контента, который назвала «знай своего клиента», сообщает пресс-служба.

В настоящее время проверка идентифицирующей информации при регистрации доменного имени или хостинга зачастую не имеет таких суровых стандартов, как в финансовой сфере, и осуществляется ситуативно, что открывает возможности для фальсификации данных. В результате нередко возникает ситуация, когда при нарушении авторских прав их владелец или полиция безуспешно пытаются выяснить, кто контролирует конкретный сайт.

Поэтому решено было применить принцип «знай своего клиента», распространенный в финансовом секторе. Работает он следующим образом: банки проводят тщательную проверку личности, когда кто-то впервые открывает счет. Эти меры предназначены для предотвращения различных видов незаконной деятельности: от финансирования терроризма до нелегального размещения чужой интеллектуальной собственности.

Данный подход в борьбе с пиратами обяжет регистраторов доменов и хостеров проводить идентификацию при регистрации новых клиентов. Предполагается, что это затруднит работу нелегальных сайтов в анонимном режиме и создаст для них угрозу судебного преследования за нарушение авторских и смежных прав более реальной. Так как сейчас невозможность определить, кто стоит за пиратским сайтом, является одной из главных трудностей для правообладателей, защищающих свою интеллектуальную собственность. Данные в Whois не всегда соответствуют реальности, а контакты администраторов сайта либо отсутствуют, либо не позволяют идентифицировать людей.

Учитывая тот факт, что сейчас подход «политика трех ударов» ушел на второй план, а продуктивно себя показал принцип follow the money, который сместил акцент с конечного потребителя на рекламодателей, платежных операторов, хостинг- и интернет-провайдеров, непосредственно участвующих в финансовых потоках вокруг пиратства, принцип «знай своего клиента» станет продолжением В2В-стратегии защиты интеллектуальной собственности.

Напомним: ранее стало известно, что суд EC разрешил YouTube не делиться данными предполагаемых пиратов.

Напомним, услуги сервиса YouTube TV подорожают еще на 30% в конце июля 2020 года.

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Фото: unsplash

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