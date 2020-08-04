WhatsApp внедрил функцию фактчекинга

В WhatsApp появилась функция фактчекинга. С ее помощью пользователи смогут определять достоверность и правдивость полученной информации, сообщается в официальном блоге мессенджера.

Так, сообщения, которые пересылались по многу раз, будут помечаться специальным символом в виде двойной стрелки. Это будет означать, что полученное сообщение было создано не вашим контактом, а каким-то посторонним человеком или ботом.

Работает это так: вы получаете сообщение, рядом с которым появляется значок лупы. Нажимаете на него и запускаете Google (поисковик откроется в браузере). Автоматически поисковая система определит, откуда взята пересланная вам информация.

На данный момент функция работает в ряде стран (Бразилия, Италия, Ирландия, Мексика, Испания, Великобритания и США) на Android-, iOS-устройствах и в веб-версии. В скором времени география новинки расширится.

Напомним: ранее стало известно, что аудитория WhatsApp возросла до 2 млрд пользователей.

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Фото: unsplash

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