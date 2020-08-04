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Еврокомиссия расследует деятельность Google: цена вопроса $2 млрд

от Telekritika
От Telekritika 334
Главная Диджитал Еврокомиссия расследует деятельность Google: цена вопроса $2 млрд

Регулятор приостановил сделку Google и Fitbit.

Еврокомиссия приостановили сделку между Alphabet (владеет Google) и производителем фитнес-трекеров Fitbit и проведет расследование относительно деятельности BigTech-компании, передает Reuters.

С чего все началось. В ноябре 2019 года Alphabet объявила о покупке компании Fitbit, которая разрабатывает фитнес-трекеры, за $2,1 млрд. Данная покупка позволила бы Alphabet и Google выйти на рынок смарт-девайсов, потому как Fitbit является вторым по величине производителем наручных часов. Стороны планировали закрыть сделку в 2020 году.

Но Еврокомиссия решила приостановить данную сделку и изучить предложение Alphabet, потому как опасается, что сделка укрепит доминирующее положение Google на рынке онлайн-рекламы, что может привести к повышению цен для рекламодателей и издателей. Комиссия начала расследование несмотря на обещание Google не использовать пользовательские данные с фитнес-браслетов для таргетинга рекламы.

Регулятор примет решение к 9 декабря 2020 года.

Напомним: ранее стало известно, что Google будет показывать имя рекламодателя в объявлениях.

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Фото: unsplash

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