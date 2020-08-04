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Участница «Супер Топ-модели по-украински» снялась в клипе Fo Sho
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Участница «Супер Топ-модели по-украински» снялась в клипе Fo Sho

от Telekritika
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Группа принимала участие в Нацотборе на Евровидение.

После того, как Новый канал показал Маргариту Верховцеву в третьем сезоне «Топ-модели по-украински», карьера девушки стремительно пошла вверх. Фактурная внешность и открытость к экспериментам позволили ей стать востребованной среди дизайнеров и клипмейкеров. Об этом сообщает пресс-служба «Нового».

Недавно Марго снялась в клипе украинской певицы Златы Огневич, а на днях вышло еще одно видео с участием Верховцевой – видеоролик к песне BLCK SQR группы FO SHO, девушек-участниц Национального отбора на Евровидение-2020.

«Клип мы сняли за сутки, танцуя под движовую музыку в streetstyle-образах. Музыка девушек из FO SHO очень меня поразила – это уровень зарубежья. А клип для них снимал Тарас Голубков, который ранее работал с Артемом Пивоваровым и Monatik. Работать в такой компании – это очень круто!», — похвасталась Марго.

Верховцеву стала участницей суперсезона «Топ-модели по-украински» и поборется за право вернуться на проект с триумфом.

Напомним, Сергей Притула стал экспертом «Супер Топ-модели по-украински».

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Фото: Новый канал

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