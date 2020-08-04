Телерейтинги: ICTV выходит вперед, отпуск для новостников и День крещения Руси

На «1+1» запустили премьеру сериала «Папа Дэн» от Film.UA. Запустившиеся неделей ранее новые «Ревизор» на «Новом» и «Званый ужин» на СТБ постепенно выбираются из ямы. А «Интер» не очень успешно, судя по цифрам, отметил День крещения Руси.

Общий топ

«Интер» возвращается в большую шестерку и оттесняет «2+2», хотя оба канала в целом теряют. ICTV идет в рост и выходит на первое место, а «Новый» выходит на третье место, вытесняя «Плюсы» на четвертое. С хорошим ростом в топ возвращается М1.

В прайме тоже изменения. ICTV и «Новый» выходят на первое и второе места. «2+2» остается в топ-6, хорошо набирает «Пиксель», и в топ врывается канал «Сонце».

Почти всю неделю в прайме доминировал канал ICTV, только в воскресенье уступив «Украине». Между «Новым» и «1+1» шла напряженная борьба за третье место, в итоге «Плюсам» удалось вырвать среду, четверг и пятницу. СТБ и «Интер» шли нос к носу, но к пятнице «Интер» значительно сдал.

В топ-10 программ тоже доминирует ICTV с «Дизель шоу», фильмами и программами, всего 6 мест. Кроме того, 2 места у мелодрам «Украины» и 2 места у «1+1» — «Папик» и новости.

Большая шестерка

«Украина»

По будням в пределах 5,6-16,4% (было 4,8-14,9%, аудитории 18-54 (50+) и 18-54) повторяются «Реальная мистика» (09:30) и «Выходите без звонка» (12:30); повтор «Женского доктора» (16:00-19:00, по 3 серии) берет 7,3-11,2% (было 7,5-12,4%). В пятницу прошла четырехсерийка 2019 года «Все равно тебя дождусь» (10:40-16:00) – начала с 7,6%/8,3% по 18-54(50+)/18-54, закончила с 10%/11,1%.

Вечерняя линейка ток-шоу «Говорить Украина» (20:10, понедельник-пятница) собирала в пределах 7,3-12,6% (было 7,3-15,1%). После нее повторяли сериал «Черная кровь» (21:10, понедельник-четверг) — 6,9-11,5%. «Одесса-мама» (понедельник-четверг, 23:20) —3,8-9,9%; Документальный фильм «Сталкер» (четверг, 23:00) — 7%/7,7%.

В пятницу ночью прошла четырехсерийка «Бойся своих желаний» (23:20-03:40) — 6,7-19,1%.

В субботу прошел повтор сериала «Тайна Марии» (08:40-16:50) – 5,7-15,5%; четырехсерийка «Сильная женщина» (16:50-23:10) – 7,4-14%; четырехсерийка «Сестра по наследству» (23:10-03:10) — 7-16,3%. Программа «Главная тема» (суббота, 20:00) — 7,5%/7,7%.

В воскресенье днем успешно повторялись четырехсерийки: «Я заплачу завтра» (08:50) — 10,2-14,8%, снова «Бойся своих желаний» (12:50) — 10,3-15,9%, «Мираж» (17:00) — 9,6-13,6%; фильм «Помощница» (22:00) – 10,6-12,7%. «Шоу братьев Шумахеров» (00:10) – 9,6%/11,4%.

ICTV

В прайме понедельника прошел фильм «Специалист» (20:10) – начал с 10,8%/9,8% по 18-54(50+)/18-54, закончил с 10,2%/8,4%; а потом «Склонность» (22:50) – только 8,6%/7,4%.

Во вторник-четверг вечерние программы (20:20): «Гражданская оборона» чуть набрала — 12,3%/10,2% (было 10,2%/8,6%); «Секретный фронт» на том же уровне – 7,1%/5,2% (было 7,1%/6,1%); «Антизомби» упала – 9,7%/7% (было 11,6%/8,9%). Повтор сериала «Пес» (вторник-четверг, 21:30) – 8,4-11,8%; после него повтор сериалов «Тайные двери» (22:30) и «Истребители. Последний бой» (23:40) — 5,4-11,9%. В ночном кинопоказе прошли фильмы «Дилер», «Уилсон», «Засада», «Живой», «Костолом» — 5,8-12,6%.

В прайме пятницы дайджест «Дизель шоу» (20:20) взял солидные 14,1%/10,4% и 18,2%/13,2% (было 11,1%/9,4% и 14,7%/11,9%); повтор «На троих» (23:40-01:00) – 8,4-16,8%.

В субботу утром тоже повторялись «На троих» (07:30) — 5,7-12,3%; и «Вскрытие покажет» (09:30-12:30) — 5,7-13,4%. Дальше прошли фильмы «Полицейский из Беверли Хиллз» (12:30) — начал 12,3%/9,5%, после перерыва на новости закончил с 10,8% по обеим аудиториям; «Полицейский из Беверли Хиллз-2» (14:50) — начал 14%/10,4%; «Полицейский из Беверли Хиллз-3» (16:50) — 14,5%/11,2%, «Похищенная-2» (19:10) – 10,4%/10,1%; «Заложница-3» (21:00) — 12,4%/9,8%; «Закатать в асфальт» (23:10) – 11,7%/7,3%; снова «Дилер» (02:10) – 18,8%/9,7%.

В воскресенье утром сериал «Отдел 44» (09:30-12:10) собрал 6,9-12,7%; дальше – кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» (19:10) — 9,5%/7,7%; «S.W.A.T. Перекрестный огонь» (21:20) – 8%/6,4%, «Склонность» (23:10) – 8,1%/5,9%.

«1+1»

Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьба вслепую», «Рассмеши комика» и «Міняю жінку») собирала 2,4-13,1%.

В предпрайме показатели турецкой драмы «Женщина» (17:10) — в пределах 4,5-8%; повтор сериала «Папик» (20:40, понедельник-четверг, по 2 серии) —5,70-13,5%.

Поздно вечером в понедельник программа «Гроші» (22:10) — 8,9%/8,5% (было 7%/6,1%). В понедельник 27 июля канал запустил премьеру сериала «Папа Дэн» от Film.UA (21:50, понедельник-четверг) — 7,2%/5,6% в первый день, к четвергу подрос до 9,8%/5,8%. После него шел сериал «Шерлок» (22:50) — в пределах 5,1-8,7%.

В прайме пятницы на том же уровне дайджест «Лиги смеха» (20:40) на том же уровне — 7,4%/6% (было 7,9%/6,3%); повтор «Вечернего квартала» (22:40) собрал чуть меньше, чем раньше — начал с 7,9%/5,1%, закончил с 8,3%/5,5% (было 7,8%/6,8% и 8,9%/9,6%).

Утром в субботу дайджесты «Мира наизнанку» и «Дорогой, мы переезжаем» (10:00-17:30) собрали в пределах 3,3-9,7%; фильм «Эван всемогущий» (17:30) — 6%/4,2%; повтор «Вечернего квартала» (20:20) — 10,9%/8,7% (было 10,2%/8%); «Украинские сенсации» (22:30) — 6,6%/5,7% (было 7,5%/6,1%); «Светская жизнь» (23:00, новый выпуск + повтор) подросла — 8,8%/6,2% и 8,9%/5,9% (было 6,3%/4,8% и 4,4%/4,5%).

Воскресный «Мир наизнанку» (09:30-12:00) — в пределах 2,3-8,8%; после чего повторяли «Папика» (12:00-17:20) — 4,8-9,5%; потом начался кинопоказ: «Седьмой сын» (17:20) — 7,3%/6%; «Ван Хельсинг» (20:10) — 9,9%/7,5%; «Сонная лощина» (22:50) — 7,3%/5,7%.

Новый канал

В пределах 7-9,7% повторяются воскресные фильмы в понедельник; в остальные дни идут «Варьяты» (07:20), сериал «Гримм» (09:20), кинопоказ (10:20) и архивные программы («Аферисты в сетях», «Любовь на выживание», «Заробітчани» и «Від пацанки до панянки») — в пределах 2,8-12,4%

В понедельник в 17:00 двойным «Аферисты в сетях-5» – 7,1%/4,8% и 9,4%/5,5%; во вторник повторы «Аферистов в сетях» (13:00-21:10) – 6,7-12,4%; дайджесты «Хто зверху?» в среду-четверг – 4,9-10,6%, премьера нового сезона назначена на 27 августа. Новый сезон «Ревизора» (понедельник, 19:00) на втором выпуске постепенно реабилитируется после слабого старта — 8,2%/6,1% (было 4,9%/4%).

Двойной кинопоказ в 20:40-21:00 будней шел с переменным успехом от 6% до 11,8%. Субботнее кино было таким: «Ведьмина гора» (19:00) – 9,1%/8,5%; «Призрак в доспехах» (21:00) – 10,7%/7%; «Бегущий по лезвию-2049» (23:10) – 8,5%/6,4%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Бунтарь один» (18:10) – 9,9%/7,3%; «Звездные войны: эпизод 8. Последние джедаи» (21:00) — 10,1%/6.4%; «Эверли» (00:00) – 8,5%/6%.

СТБ

В понедельник-четверг утром в пределах 0,6-14,1% собирали повторы: сериалы «Комиссар Рэкс» «Крепостная», «Когда мы дома. Новая история», передачи «Взвешенные и счастливые-9» и «В этот момент год спустя» и «Тайны ДНК». В пятницу марафоном шла «Слепая» (10:30-19:00) – в пределах 5,4-10,9%.

В предпрайме понедельника-четверга дайджест ток-шоу «Один за всех» двойным слотом (18:20-20:20) собирает в пределах 4-7,0%; повтор сериала «Выбор матери» (20:20, понедельник-вторник) — 3,7-5,7%; повтор сериала «Красные браслеты» (23:00) – 2,2-5,3%. В прайме пятницы реалити «Наречена для тата-3» (19:00-21:00) – 8,9%/6,6% (было 7,1%/5,7%).

В субботу повтор тележурнала «Невероятная правда о звездах» (09:30) солидно набирает — 9%/6,4% (было 5%/4,3%); повтор сериала «Выбор матери» (до 17:00) — в переделах 3,8-6,4%. Потом повтор «Хати на тата» — 8,8/7,4%. Вечером второй выпуск нового шоу «Званый ужин» (19:00) чуть подтягивается до среднего по каналу — 8,2%/7,1% (первый выпуск был 7% по и обеим аудиториям); «Девчата» (21:10) — 6,8%/5,2%, «Свадьба в Малиновке» (23:10) — 9,9%/8,1%.

Утром в воскресенье повторы «Хати на тата» (11:00-19:00) — 5,8-8,1%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) наращивает — 9,1%/9,8% (было 7,7%/7,9%); дайджест двух выпусков ток-шоу «Один за всіх» (20:00) восстанавливается после падения – 8,4%/10,6% и 6,2%/8,8% (было 6,4%/6,6% и 4,8%/5,8%); дайджест «Я стесняюсь своего тела-6» (22:50) – 5,4%/5,3% (было 6,3%/5,5%).

«Интер»

Днем в понедельник в пределах 4,1-6,8% прошел кинопоказ; программа «Жди меня. Украина» (16:10-18:00) взяла 3,5%/3,7% (было 2,6%/3,1%). Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (09:40), сериалы «Госпожа Фазилет и ее дочери» (10:50), «Не отпускай мою руку» (11:40) и «Прекрасная Рани» (13:30) собирают 0,7-5,1%; докудрама «Вещдок» (14:30-18:10) — в пределах 2,7-9,8%.

Во вторник 28 июля «Интер» отмечал День крещения Руси. В связи с этим показывали: документальный фильм «Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия» (07:40) — 4,4%/5,2%; трансляцию «День Крещения Руси. Божественная Литургия в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре» (09:00) — 1,8% по обеим аудиториям. А под конец утра в 10:20 на канале прошло поздравление митрополита Онуфрия с крайне низкими 1,2%/1%.

Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (18:10) прошло в пределах 5,2-7,2%; «Вещдок. Особый случай» (21:00) — 3,3-5,5%; «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10) — 3,8-11,1%. В субботу в 22:30 «Артист. Михаил Шуфутинский. Юбилейный концерт» — 4,6%/3,7%. Вечером пятницы в 21:00 фильм «Опасные секреты» — 3,2%/2,1%.

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) опять чуть сдает — 4,6/4,3% (было 5,1/5,3%); «Удачный проект» (08:00, воскресенье) — 6,7%/3,1% (было 6,5%/3,6%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) теряет — 5,2%/3,9% и 5,4%/2,7% (было 7,2%/4,4% и 7,7%/4,2% соответственно). В субботу днем традиционный киномарафон: «Дайте жалобную книгу» (11:00) – 4,6%/4%; «Двое под одним зонтом» (12:50) — 2,8% по обеим; «Берегись автомобиля» (14:40) — 4,1%/3,4%; «Дочки-матери» (16:30) — 3,4%/2,8%; повтор четырхсерийки 2018 года «Голос из прошлого» (18:30-22:30) — начал с 3%/2,8%, закончил с 2,8%/3%.

Утром в воскресенье два выпуска тревел-шоу «Орел и решка» (10:00) сильно теряют — 2,6%/2% и 2,4%/1,9% (было 5%/7,3% и 4,7%/2,4%); фильмы «100 вещей и ничего лишнего» (20:30) — 2,1%/1,4%; снова «Берегись автомобиля» (22:50) — 3,3%/2,1%.

Второй эшелон

«2+2»

Вечерняя сетка понедельника-четверга – с большим разлетом 2,3-11,4% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериалы «Опер по вызову» (19:20), «Ментовские войны. Харьков» (20:10) и «CSI. Место преступления» (22:20-02:030). Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «Последний замок» (19:20) и «Боксер» (21:50) собрали в пределах 3,8-4,9%, в субботу «Вторжение. Битва за рай» (19:00) и «Книга Илая» (20:50) дошли до 5,3%, а в воскресенье «48 часов» (19:00) и «Другие 48 часов» (20:50) — только до 3,5%.

ТЕТ

В будни скетчкомы с 18:20 «Однажды под Полтавой» и «Танька и Володька» собрали в пределах 2,2-5,2%; в 21:00 повторяли комедийный сериал «Село на миллион-2» — 2,4-4%; «Страна У» и «Мамочки-2» (22:00-00:00) — 2,2-4,8%. Передача «Лавлавcar» (00:00, понедельник-пятница) — 1,8-5,1%. В прайме пятницы прошли такие фильмы: «Безумная свадьба-2» (21:00) — 5,2%/5,6%; «Образцовый самец-2» (22:50) – 3%/2,9%.

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, Новый канал, unsplash

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