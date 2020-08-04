В Мексике убили журналиста и его охранника

В мексиканском городе Игуала застрелили редактора издания PM Noticias Пауло Морругареса. Об этом сообщает BBC. Убийство произошло в ресторане, где ужинал журналист: в зал забежал неизвестный мужчина и открыл огонь, убив Морругареса и его охранника. Охрану журналисту дали после покушения в 2016 году.
Публикации PM Noticias были посвящены криминальным и полицейским новостям центрального штата Герреро, одного из самых опасных районов Мексики.
Организация «Репортеры без границ» отмечает, что Пауло Морругарес стал четвертым журналистом, погибшим от рук бандитов с начала года. Латиноамериканская федерация журналистов приводит другую статистику: в 2020 году убили семь журналистов.
Напомним, ООН призвала украинские власти обеспечить беспристрастное расследование убийства Павла Шеремета, а также обеспечить справедливый судебный процесс.
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Фото: PM Noticias
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