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В Мексике убили журналиста и его охранника
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В Мексике убили журналиста и его охранника

от Telekritika
Telekritika 251

Это не первая жертва бандитов в 2020 году.

В мексиканском городе Игуала застрелили редактора издания PM Noticias Пауло Морругареса. Об этом сообщает BBC. Убийство произошло в ресторане, где ужинал журналист: в зал забежал неизвестный мужчина и открыл огонь, убив Морругареса и его охранника. Охрану журналисту дали после покушения в 2016 году.

Публикации PM Noticias были посвящены криминальным и полицейским новостям центрального штата Герреро, одного из самых опасных районов Мексики.

Организация «Репортеры без границ» отмечает, что Пауло Морругарес стал четвертым журналистом, погибшим от рук бандитов с начала года. Латиноамериканская федерация журналистов приводит другую статистику: в 2020 году убили семь журналистов.

Напомним, ООН призвала украинские власти обеспечить беспристрастное расследование убийства Павла Шеремета, а также обеспечить справедливый судебный процесс.

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Фото: PM Noticias

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