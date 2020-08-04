Нацотбор на «Детское Евровидение» пройдет по новым правилам

Общественный вещатель 5 августа начнет прием заявок на участие в национальном отборе на «Детское Евровидение-2020». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного». В этом году дети могут принять участие в конкурсе как с собственной песней, так и с кавером. Прием заявок продлится до 25 августа.

«Суспільне» впервые меняет условия отбора, чтобы талантливые дети попали на международный конкурс, даже если не имеют своей песни. Отбор представителя Украины на песенный конкурс пройдет онлайн, и все желающие смогут проголосовать за своего фаворита.

На первом этапе участники должны заполнить и подать заявку на сайте нацотбора. В течение суток видео участника опубликуют на сайте с хэштегом #uajesc2020, если заявка будет соответствовать требованиям положения.

До 25 августа участники отбора смогут собирать лайки под своими видео с песнями. Далее отбор будет происходить так:

II этап – 26-27 августа — определят шортлист, в который попадут 11 лучших участников: восемь с авторской песней, двое — с каверами, а также участник, видео которого наберет наибольшее количество лайков;

III этап – с 28 августа по 4 сентября будут объявлены имена одиннадцати участников, подписаны договоры; также будет записана песня, которую «Суспільне» предоставит исполнителям каверов, и по желанию ее смогут записать исполнители собственных песен;

IV этап – с 5 по 7 сентября пройдет голосование, в ходе которого жюри и пользователи соцсетей определят победителя среди одиннадцати участников;

V этап – до 12 сентября будет объявлено имя победителя национального отбора на «Детское Евровидение-2020».

В этом году детский песенный конкурс «Евровидение-2020» пройдет 29 ноября в Варшаве.

Напомним, Европейский вещательный союз назвал даты проведения песенного конкурса «Евровидение-2021». 18 мая и 20 мая состоятся два полуфинала, а 22 мая – финал конкурса.

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Фото: «Википедия»

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