Телерейтинги: политические шоу в отпуске, «1+1» доминирует в прайме, на «Интере» — «Славянский базар»

Межсезонье выходит на свой пике — в отпуск ушли «Свобода слова» на ICTV и «Право на владу» на «1+1». Зато на СТБ запустили шоу «Звана вечеря» в субботу вместо «МастерШефа», которое, правда, пока много не собрало. Больше никаких премьер каналы не планировали, выдавая повторы шоу и фильмов. Что не помешало сильно измениться общей картине — «Плюсы» вышли на первое место в прайме, а «Интер» пока что вылетел из большой шестерки.

Общий топ

Первая пятерка — без изменений, несмотря на хороший рост «Плюсов». «Интер» сильно теряет, позволяя «2+2» занять место в большой шестерке. В рейтинг возвращается «Мега», вытеснив М1.

В прайме на первое место вырывается «1+1», а дальше все почти без изменений. И, опять же, возвращается «Мега» за счет солидного роста.

«1+1», ICTV и «Украина» напряженно боролись за первое место в прайме, периодически меняясь местами. У канала «Украина» это получилось только на выходных, у ICTV — в пятницу, у «Плюсов» — в четверг.

В топе программ на этот раз всего целых четыре канала: ICTV, 1+1, «Украина» и ворвавшийся фильм на «Новом».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«Украина»

По будням в пределах 4,8-14,9% (было 5,6-16,1%, аудитории 18-54 (50+) и 18-54) повторяются «Реальная мистика» (09:30) и «Выходите без звонка» (12:40); повтор «Женского доктора» (14:50-19:00, по 4 серии) берет 7,5-12,4% (было 5,6-11,5%). В пятницу прошла четырехсерийка «Ты только верь» (10:40-14:20) – начали с 11,2%/9,9% по 18-54(50+)/18-54, закончили с 13,2%/10,8%.

Вечерняя линейка ток-шоу «Говорить Украина» (20:10, понедельник-пятница) собирала в пределах 7,3-15,1% (было 8,7-12,7%). После нее повторяли сериал «Короткое слово нет» (21:10, понедельник-четверг) — 4,2-10,7%. «Контролер» (вторник, 23:20) — 8,2%/6,4% (было 8,6%/7,1%); «По следам» (четверг, 23:20) — 7,7%/7,8% (было 5,1%/5,3%).

В субботу прошел сериал «Артист» (08:50-17:00) – 8,1-14%; четырехсерийка «Компаньонка» (17:00-23:00) – 7-10,7%; четырехсерийка «Сестра по наследству» (23:00) — 5,614,8%.

В воскресенье днем успешно повторялись четырехсерийки: «Птичка певчая» (08:40) — 7,8-14,2%, «Мама моей дочери» (12:40) — 12,4%-15,1%, «Все равно тебя дождусь» (16:50) — 9,3-13,4%; «Шоу братьев Шумахеров» (23:00) – 9,3%/11,8% (было 8,7%/8,6%).

ICTV

В прайме понедельника прошел фильм «Исходный код» (20:10) – начал с 9,1%/8,6% по 18-54(50+)/18-54, закончил с 7,8%/6%; политическое ток-шоу «Свобода слова» ушло в летний отпуск, так что вместо него показали фильм «Зеленый шершень» (22:20) – только 9,7%/7%.

Во вторник-четверг вечерние программы (20:20) на том же уровне: «Гражданская оборона» — 10,2%/8,6% (было 9,6%/8,9%); «Секретный фронт» – 7,1%/6,1% (было 8,1%/4,3%); «Антизомби» – 11,6%/8,9% (было 10%/9,2%). Повтор сериала «Вскрытие покажет» (вторник-четверг, 21:30) – 5,3-8,5% (было 5,2-9,5%); после него повтор сериалов «Тайные двери» (22:20) и «Истребители» (23:40) — 5,1-13,1%. В ночном кинопоказе прошли фильмы «Прибытие» 2016 года, «Черный дождь», «Считанные секунды», «Особое мнение», «Короли боулинга» — 5,2-15,4%.

В прайме пятницы дайджест «Дизель шоу» (20:20) взял 11,1%/9,4% и 14,7%/11,9% (было 14,7%/10,6% и 12,6%/10,2%); повтор «На троих» (23:40-01:00) – 6-14,4%.

В субботу утром тоже повторялись «На троих» (07:40) — 6,2-11,9%; и «Вскрытие покажет» (09:40-16:40) — 7,4-12,5%. Дальше прошли фильмы «Шанхайские рыцари» (16:40) — 10,4%/9,6%, «Доспехи Бога» (19:10) – 5,8%/6,4%; «Доспехи Бога-2. Операция Кондор» (21:00) — 7,3%/7,7%; «Громобой» (23:00) – 6,5%/6,2%; «Городской охотник » (01:30) – 9,5%/8,5%.

В воскресенье утром сериал «Отдел 44» (09:30-12:30) собрал 7,4-12,6%; дальше – кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Васаби» (20:50) — 11,2%/8,1%; «Копы в глубоком запасе» (22:50) – 10,1%/7,8%, «Безграничный горизонт» (00:50) – 11,1%/6,4%.

«1+1»

Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьбы в слепую» и «Міняю жінку») собирала 4,9-14,5%.

В предпрайме показатели турецкой драмы «Ветер любви» (17:10) на том же уровне — в пределах 6,8-10,2% (было 4,6-11%); «Секретные материалы» (19:00) — 4,8-7,9% (было 4,9-10,3%); повтор сериала «Кухня» (20:40, понедельник-четверг, по 2-4 серии) —6,4-14,2% (было 5,1-13,1%).

Поздно вечером в понедельник программа «Гроші» (22:40) — 7/6,1% (было 7,3/6,3%); «Дубинизмы» (23:50) — 7,2%/5,2% (было 7,1%/4,9%); во вторник, среду и четверг на этом месте фильмы: «Геркулес» (22:30)— 7,6%/6,5%, «Становление легенды» (22:10) — 6,3%/5,1%, «Большой дружеский великан Роальда Даля» (22:10) — 8,1%/4,9%. Политическое ток-шоу «Право на владу» в отпуске.

В прайме пятницы на том же уровне дайджест «Лиги смеха» (20:40) — 7,9%/6,3% (было 7,1%/5,9%); повтор «Вечернего квартала» (22:40) — начал с 7,8%/6,8%, закончил с 8,9%/9,6%.

Утром в субботу дайджесты «Мира наизнанку» и «Дорогой, мы переезжаем» (10:00-17:20) собрали в пределах 3,3-8,1%; фильм «Значит, война» (17:20) — 7,1%/4,5%; повтор «Вечернего квартала» (20:10) — 10,2%/8% (было 8,1%/9%); «Украинские сенсации» (22:10) — 7,5%/6,1% (было 6,4%/5,3%); «Светская жизнь» (23:10, новый выпуск + повтор) — 6,3%/4,8% и 4,4%/4,5%.

Воскресный марафон «Мира наизнанку» (09:20-17:00) — в пределах 4,4-11,5%; после чего прошел кинопоказ: «1+1» (17:00) — 9,6%/7,4%; «Выживший» (20:20) — 7,8%/6,1%; «Мюнхен» (23:20) — 5,1%/3,9%.

Новый канал

В пределах 2,2-5,4% повторяются воскресные фильмы в понедельник; в остальные дни идут «Варьяты» (07:20), сериал «Гримм» (09:20), кинопоказ (10:20) и архивные программы («Аферисты в сетях», «Любовь на выживание», «Кто сверху?» и «Эксы») — в пределах 1,9-9,4%

В понедельник в 17:00 двойным «Аферисты в сетях-5» – 4,4%/3,2% и 6,2%/4,9%; во вторник в это время повторы «Аферистов в сетях» (15:30-21:00)– 2,2-9,1%; дайджесты «Хто зверху?» в среду-четверг – 8%/5,3% и 8,3%/6,5%.

Двойной кинопоказ в 20:40-21:00 будней шел с переменным успехом от 5,2% до 8,7%. Субботнее кино было таким: «Миссия невыполнима-2» (18:30) – 9,4%/6,8%; «Миссия невыполнима-3» (21:00) – 9,9%/8,1%; «Номис» (23:40) – 8,2%/7,7%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Враг государства» (18:10) – 10,8%/9%; «Сделано в Америке» 2017 года (21:00) — 10,2%/7%; «Карательница» (23:30) – 9,7%/6,2%.

СТБ

В понедельник-четверг утром в пределах 2,4-11,7% собирали сериал «Комиссар Рэкс», передачи «Когда мы дома. Новая история», «Взвешенные и счастливые-9» и «Беременная в 16». После них в те же дни шел повтор «Крепостной» (по 2-3 серии до 17:30) — в пределах 1,4-8,1%. В пятницу марафоном шла «Слепая» (10:40-19:00) – в пределах 5-10,3%.

В предпрайме понедельника-четверга дайджест ток-шоу «Один за всех» двойным слотом (18:10-20:20) собирает в пределах 3,2-8,4%; повтор сериала «Акушерка» (20:20, понедельник-вторник) — 2,7-4,7%; в среду и четверг в то же время фильмы «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию» собрали 6,7%/6,4% и 6%/5,4% соответственно; повтор сериала «Вербное воскресенье» (23:00) – 3,6-9%. В прайме пятницы реалити «Наречена для тата-3» (19:00-21:00) – 7,1%/5,7% (было 5,2% по обеим).

В субботу повтор тележурнала «Невероятная правда о звездах» (09:40) на том же уровне — 5%/4,3% (было 5,5%/4,7%); повтор сериала «Дочки-матери» (до 17:00) — в переделах 2,9-6,6%. Вечером премьера нового шоу «Званый ужин» (19:00) — 7% по и обеим аудиториям; «Туристы. Париж» (21:00) — 5,4%/3,8%.

Утром в воскресенье повторы «Хати на тата» — 5,1-9,1%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) чуть сдает — 7,7%/7,9% (было 9,2%/8,6%); дайджест двух выпусков ток-шоу «Один за всіх» (20:00) сильно падает – 6,4%/6,6% и 4,8%/5,8% (было 9,7%/10,3% и 7,8%/8,8%); дайджест «Я стесняюсь своего тела-6» (22:40) – 6,3%/5,5% (было 7,2%/6,5%).

«2+2»

Вечерняя сетка понедельника-четверга – с большим разлетом 2,4-10,9% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериалы «Опер по вызову» (19:20), «Ментовские войны. Харьков» (20:10) и «CSI. Место преступления» (22:20-01:00). Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «В тылу врага» (19:20) и «Работорговля» (21:20) собрали в пределах 3,4-4,3%, в воскресенье «Эра динозавров» (19:00) и «Три дня на побег» (20:50) дошли до 3,4%, ниже среднего по каналу.

Второй эшелон

«Интер»

Днем в понедельник в пределах 1,9-4,5% прошел кинопоказ; программа «Жди меня. Украина» (16:10-18:00) взяла 2,6%/3,1% (было 2,7%/3,2%). Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (09:40), сериалы «Госпожа Фазилет и ее дочери» (10:50), «Не отпускай мою руку» (11:40) и «Прекрасная Рани» (13:30) собирают 0,7-5,1%; докудрама «Вещдок» (14:30-18:10) — в пределах 2,7-8,3%.

Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (18:10) прошло в пределах 4,5-7,3%; «Вещдок. Особый случай» (21:00) — 3,8-5,4%; Вместо привычной докудрамы «Следствие вели… с Леонидом Каневским» канал в то же время с 22:00 показывал концерты: «Концерт ансамбля Сябры» — 4,3%/3,5%, «Славянский базар в Витебске» — 6%/6,6%, «Славянский базар в Витебске-2020. XXIX» — 5,9%/3,8%, «Славянский базар в Витебске-2020. XXIX» — 3,1%/2,4%, «Славянский базар в Витебске» — 4,9%/3,7%. В субботу в 22:30 «Концерт Елены Ваенги» — 5,9%/5,4%.

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) чуть набирает после падения — 5,1/5,3% (было 3,7/4,2%); «Удачный проект» (08:00, воскресенье) — 6,5%/3,6% (было 5%/4,6%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) набирает в субботу и теряет в воскресенье, но остается выше среднего по каналу — 7,2%/4,4% и 7,7%/4,2% (было 4,2%/2,6% и 9,7%/6,1% соответственно). В субботу днем традиционный киномарафон: «Стряпуха» (11:00) – 5,3%/4,5%; «Плохой хороший человек» (12:30) — 4,1%/2,3%; «Хозяин тайги» (14:20) — 7,1%/4,5%; «Единственная» (16:00) — 8,3%/5,9%; повтор четырхсерийки 2020 года «Два сердца» (17:50-22:30) — начал с 5,4%/4,6%, закончил с 6,1%/5,3%.

Утром в воскресенье два выпуска тревел-шоу «Орел и решка» (10:00) взяли 5%/7,3% и 4,7%/2,4% (было 7,3%/4,8% и 4,1%/2,7%); фильмы «Красавчик со стажем» (20:30) — 3,8%/2,7%; «Взрослая дочь или тест на…» (22:20) — 3,2%/2,5%.

ТЕТ

В будни скетчкомы с 18:30 «Однажды под Полтавой» и «Танька и Володька» собрали в пределах 1,3-5,2%; в 21:00 повторяли комедийный сериал «Село на миллион» — 2,7-5,1%; сериал «Мамочки-2» (22:50) начал расти — 2,1-6,3% (было 1,9-4,4%). Передача «Лавлавcar» (23:50, понедельник-пятница) — 2,4-5,3%. В прайме пятницы прошли такие фильмы: «Безумная свадьба» 2018 года (21:00) — 5,2%/4,4%; «Идеальный самец» (22:50) – 2,8%/2,5%.

Итоговые новости

Вместо «ТСН. Тиждень» на «1+1» в воскресенье 26 июля в 19:30 вышел обычный выпуск новостей – 11,7%/8,8%. «Сегодня. Итоги» на «Украине» тоже отдыхают, вместо них обычные новости (19:00) – 10%/10,6%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV (18:45-21:20) просели — начали с 11,6%/9,1%, закончили с 10,9%/7,9% (было в пределах 10,1-14,1%).

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, Новый канал, unsplash

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