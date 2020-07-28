В Киеве завершились съемки «18-летнего олигарха»

На днях в Киеве завершились съемки 4-серийной комедийной мелодрамы от студии «Квартал 95» «18-летний олигарх», сообщает пресс-служба.

Это первый из четырех телефильмов, которые студия снимает для канала «Украина» в 2020 году. Главные роли в проекте исполнили Иван Оганесян, Ирина Гришак и Лилия Ребрик. Режиссером проекта стал Андрей Силкин («Семья на год»).

Напомним, в центре сюжета «18-летнего олигарха» – жизнь 45-летнего олигарха, которая рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьёзных проблемах со здоровьем. Главный герой решает передать свою компанию, а заодно и имущество, внебрачной 18-летней дочке. Правда со своей дочерью он до сих пор не знаком, и живет она селе.

Премьера сериала «18-летний олигарх» состоится в новом осеннем телевизионном сезоне канала «Украина».

Напомним, ранее стало известно актриса и ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик сыграет одну из ключевых ролей в новой комедийной мелодраме «18-летний олигарх».

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Фото: «Квартал 95»

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