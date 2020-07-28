Открыт прием заявок на премию «Киноколо»

Третья ежегодная национальная премия кинокритиков «Киноколо» открывает прием фильмов, сообщает пресс-служба.

В этом году, кроме даты показа, будет учитываться и дата производства фильма. Если он был создан в период с 1 октября 2019 – 30 сентября 2020 включительно, фильм также может быть подан на рассмотрение комитета премии.

Также внедряется обязательная подача ленты через форму на сайте «Киевской недели критики». Чтобы подать фильм на рассмотрение комитета премии, необходимо заполнить заявку до 28 августа.

Национальная премия кинокритиков «Киноколо»– ежегодная премия, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. Премия присуждается в 8 номинациях: за лучшие полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, анимацию, открытие года, режиссера, актрису и актера. В 2019 году лучшим фильмом года стала драма «Додому» Наримана Алиева, в 2018 – драма «Донбас» Сергея Лозницы.

Церемония награждения состоится в рамках открытия «Киевской недели критики» – 22 октября 2020.

Победителей определяет комитет Национальной премии кинокритиков. В его состав входят кинокритики и киноведы, которые являются членами «Фипресси» и авторы, чьи тексты и аналитические материалы публикуются в украинских СМИ. Сейчас комитет насчитывает 44 члена.

Организаторами премии выступают Союз кинокритиков Украины, Ассоциация «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» и компания «Артхаус Трафик» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В 2020 году проведение «Киевской недели критики» запланировано на 22-28 октября.

Напомним, ранее стало известно, что Национальная премия кинокритиков Украины «Киноколо» меняет правила подачи фильмов в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

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Фото: unsplash

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