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Телеканал ТЕТ начал съемку адаптации американского ситкома Man with a plan

от Telekritika
От Telekritika 127
Главная Новости Телеканал ТЕТ начал съемку адаптации американского ситкома Man with a plan

Премьера состоится осенью.

25 июля в Киеве стартовали съемки адаптации американского ситкома Man with a plan, пишет пресс-служба ТЕТ.

В Америке премьера ситкома состоялась в 2016 году, а главную роль в нем исполнил Мэтт Леблан. Украинскую адаптацию ситкома снимает Drive Production по заказу телеканала ТЕТ. Оригинальное название изменили на “Папа рулит”.

Сюжет комедийной истории расскажет о любящем отце большой семьи, который всю жизнь работал и видел детей и любимую жену только по вечерам, после тяжелого дня. Однако теперь его жизнь меняется навсегда — жена героя решает пойти на работу. Происходит смена ролей и отец теперь будет следить за детьми и заниматься другими домашними хлопотами.  Однако вскоре окажется, что задача, казавшееся ему похожей на приятный отпуск, далеко не так и проста.

Главные роли в ситкоме исполняют: Александр Станкевич (отец семейства), Екатерина Варченко (жена), Варвара Кошевая, Фрося Мельник, Федя Смирнов (дети). 

Режиссером ситкома стала Алла Грушко. 

Премьеру адаптации телезрители смогут увидеть в эфире телеканала ТЕТ уже осенью.

Напомним, с 3 августа в 21:00 на телеканале ТЕТ будут показывать сериал «Останній москаль».

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Фото: пресс-служба ТЕТ

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