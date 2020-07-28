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«1+1» раскрыл подробности нового проекта «Маскарад»

от Telekritika
От Telekritika 170
Главная МедиатусовкаLight news «1+1» раскрыл подробности нового проекта «Маскарад»

Премьера состоится осенью.

Создатели развлекательного шоу «Маскарад» раскрыли первые подробности подготовки нового масштабного проекта, который телезрители телеканала «1+1» увидят уже этой осенью.

В шоу примут участие две звездные команды, которые будут соревноваться друг с другом, чтобы угадать, кто из известных личностей скрывается под маскарадными костюмами. Также участники будут соревноваться в конкурсах, завоевывая право первым назвать имя участника в фантастическом костюме и одержать победу в шоу.

Создатели проекта рассказали, что маскарадные костюмы будут раскрывать тайны звезд, ведь это не просто вымышленные образы, а они будут соответствовать определенным чертам характера и раскрывать личные детали о селебрити, которые скрываются под ними.

Сейчас над созданием фантастических костюмов работает команда из 20 стилистов, портных и технологов во главе с руководителем группы стиля телеканала «1+1» Ольгой Слонь.

Специально для нового шоу построят высокотехнологичную сцену, которая поможет зрителям в зале и у телеэкранов окунуться в атмосферу маскарада.

«Благодаря панорамному расположению светодиодных экранов, зрители смогут максимально погрузиться в действие на сцене. Главный экран полукруглой формы, будет двигаться на сцене и открывать зрителям наших артистов-персонажей. Не исключено, что зрители увидят виртуальных гостей и другие диджитал-сюрпризы», — интригуют режиссеры-постановщики шоу Мария Григоращенко, Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская, которые уже удивляли зрителей «1+1» технологическими решениями во время инновационного диджитал-финала «Голосу країни-10».

Напомним, шоу «Маскарад» является адаптацией румынского формата Mysteries in the spotlight, который был презентован в 2012 году и адаптирован во многих европейских странах. Телеканал «1+1» приобрел формат у владельца, компании Antena TV Group. Над адаптацией шоу работает команда Big Entertainment Shows 1+1 Продакшн под руководством Владимира Завадюка.

Новое развлекательное шоу зрители телеканала «1+1» смогут увидеть уже этой осенью.

Напомним, ранее стало известно, что «1+1» готовит новое развлекательное шоу.

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Фото: канал «1+1»

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