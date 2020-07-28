Регина Тодоренко стала ведущей рубрики о путешествиях на Lux FM

Регина Тодоренко, известная как ведушая программы «Орел и решка» на телеканале «Интер» начала вести рубрику о путешествиях «Кралі в терміналі» на радиостанции Lux FM. Первый выпуск программы с ней вышел в эфир 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба станции.

«Я очень рада, что теперь я могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями Lux FM. Да и к тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке», — комментирует Регина.

Услышать программу «Кралі в терміналі» с Василисой Рядных и Региной Тодоренко можно каждый будний день в 10:00 и 17:00 на волнах радиостанции Lux FM.

Ранее телеведущую Регину Тодоренко журнал Glamour лишил титула «Женщина года» за высказываниях о домашнем насилии.

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Фото: Instagram Регины Тодоренко

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