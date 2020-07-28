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Сотрудники Google будут работать удаленно до лета 2021 года

от Telekritika
От Telekritika 224
Главная Диджитал Сотрудники Google будут работать удаленно до лета 2021 года

Данное решение затронет большинство работников Google.

Google сообщил, что сотрудники компании будут работать из дома как минимум до лета 2021-го, пишет WSJ.

Google принял решение перевести своих сотрудников на работу из дома по крайней мере до следующего июля. Таким образом поисковой гигант стал первой крупной американской корпорацией, которая официально оформила подобный расширенный график в условиях пандемии.

Этот шаг затронет примерно 200 000 штатных сотрудников и сотрудников по контракту в компании Alphabet Inc., являющейся материнской компанией Google, а также усилит давление на других технологических гигантов, которые планируют вернуть свой персонал в офис уже в январе.

«Я надеюсь, что это даст вам гибкость, необходимую для достижения равновесия между работой и заботой о себе и близких в ближайшие 12 месяцев», — сказал исполнительный директор Alphabet Inc. Сундар Пичаи.

Данное решение затронет большинство работников Google, включая штаб-квартиру в Маунтин-Вью в Калифорнии. Компания также частично возобновила работу офисов в Австралии, Греции и Таиланде и других странах, которые были менее затронуты пандемией Covid-19.

Напомним, ранее компания Google внесла изменения в свои правила рекламы и запретила продвигать шпионские ПО.

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Фото: unsplash

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