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Опра Уинфри будет выпускать журнал The O только в диджитал-формате
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Опра Уинфри будет выпускать журнал The O только в диджитал-формате

от Telekritika
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В печатном виде он в последний раз выйдет в декабре 2020-го.

Декабрьский выпуск журнала The O станет последним, вышедшим в печатном формате, передает Business of Fashion. Опра Уинфри планирует развивать его диджитальную версию в следующем году.

Hearst Magazines и Опра Уинфри объявили, что с 2021 года они будут развивать только цифровую версию издания, а с печатным изданием, которое выходит с 2014 года, попрощаются.

Поскольку над печатной и цифровой версией журнала работали две независимые команды, то будут и сокращения. Об этом всем сотрудникам было объявлено ещё на прошлой неделе.

Кстати печатный журнал — один из самых популярных глянцев в США с тиражом 2,3 млн экземпляров. А у сайта oprahmag.com аудитория — около 8 млн пользователей.

Напомним: ранее стало известно, что Опра Уинфри отказалась от документалки для Apple TV+ о домогательствах хип-хоп продюсера.

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Фото: The O

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