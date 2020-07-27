Журнал Vogue будет выходить в скандинавских странах: Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии. Первый номер увидит свет весной 2021 года, передает Vogue Business.

Издавать скандинавскую версию будет шведская компания Four North Stockholm. Журнал будет фокусироваться на популяризации скандинавского стиля, который снискал популярность во всем мире. Издатели не переживают на счет подписчиков: аудитория скандинаских стран стран — относительно благополучная в финансовом плане и особенно восприимчивости к платному контенту.

Главным редактором журнала стала экс-глава скандинавского модного издания Damernas Värld («Женский мир») Мартина Боннье.Мартина собирается делать ставку в том числе и на инклюзивность и вовлечённость аудитории. Например, она уже запустила в соцсетях хэштэг #MyVogueScandinavia, который обещается проверять каждый день и общаться с пользователями.

Все тексты издания будут публиковаться на английском языке.

Напомним: ранее стало известно, что fashion-директор Vogue UA попросила прощения за слова о «гражданской войне».

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Фото: Condé Nast

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