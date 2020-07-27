До конца 2020 года Китай полностью откажется от аналогового телевидения

КНР запускает национальную наземную цифровую телесеть. В связи с этим до конца 2020 года страна полностью перейдет от аналогового телевидения к цифровому, передает Государственное управление радиовещания и телевидения (NRTA).

По данным NRTA, сегодня в Китае кабельным телевидением и спутниковым вещанием охвачено 210 млн и 130 млн домохозяйств соответственно, при этом в стране насчитывается более 5 тыс. телевизионных передающих станций с более чем 10 тыс. трансмиттеров цифрового телевидения.

NRTA пообещало приложить больше усилий для обеспечения районов, находящихся в крайней бедности, доступом к радио и телевизионным сигналам.

Напомним: ранее стало известно, что рынок телерекламы в США сократится на 20% за пять лет — прогноз.

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Фото: «Телекритика»

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