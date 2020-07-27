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До конца 2020 года Китай полностью откажется от аналогового телевидения

от Telekritika
От Telekritika 750
Главная Диджитал До конца 2020 года Китай полностью откажется от аналогового телевидения

КНР запускает национальную наземную цифровую телесеть.

КНР запускает национальную наземную цифровую телесеть. В связи с этим до конца 2020 года страна полностью перейдет от аналогового телевидения к цифровому, передает Государственное управление радиовещания и телевидения (NRTA).

По данным NRTA, сегодня в Китае кабельным телевидением и спутниковым вещанием охвачено 210 млн и 130 млн домохозяйств соответственно, при этом в стране насчитывается более 5 тыс. телевизионных передающих станций с более чем 10 тыс. трансмиттеров цифрового телевидения.

NRTA пообещало приложить больше усилий для обеспечения районов, находящихся в крайней бедности, доступом к радио и телевизионным сигналам.

Напомним: ранее стало известно, что рынок телерекламы в США сократится на 20% за пять лет — прогноз.

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Фото: «Телекритика»

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