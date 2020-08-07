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Twitter помечает аккаунты политиков и чиновников

от Telekritika
От Telekritika 187
Главная Диджитал Twitter помечает аккаунты политиков и чиновников

… но не президентов.

С недавнего времени Twitter помечает личные аккаунты чиновников, политиков, послов, государственных СМИ, но не президентов, передает thenextweb.com.

Пометка появляется под именем пользователя соцсети и выглядит вот так:

Кликнув на нее, можно получить информацию о том, кто и как получает такую метку. Что касается СМИ, то метку получают те из них, кто попадает под следующее определение: «медиа, в которых государство осуществляет контроль за контентной политикой через финансовые ресурсы, прямое и непрямое политическое давление, а также контролирует производство и дистрибуцию контента».

Аккаунты, получившие пометку, не будут продвигаться на главной странице соцсети и появляться в рекомендованных аккаунтах.

Напомним: ранее стало известно, что Twitter могут оштафовать на $250 млн.

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Фото: pixabay.com

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