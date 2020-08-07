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Появились первые кадры костюмов из шоу «Маскарад» на «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 217
Главная МедиатусовкаLight news Появились первые кадры костюмов из шоу «Маскарад» на «1+1»

Завеса тайны приоткрыта.

Подробности шоу «Маскарад», над которым сейчас работает телеканал «1+1», держатся в строгой тайне.  Сегодня в эфире «1+1» появился тизер с первыми кадрами, на которых можно рассмотреть фрагменты костюмов, в которых будут выступать звезды. Зрители могут рассмотреть загадочные цветы, которые прорастают из железа, блестящие фантастические украшения, украшенные причудливые перчатки и другие фэнтези элементы.

По словам создателей шоу, это не просто карнавальные образы, это alter-ego владельца. Каждый костюм уникален и отражает характер, эмоции звезды, которая спряталась внутри. Кроме того, звезды лично участвовали в разработке образов, в которых появятся на сцене.

Над созданием костюмов работала команда из 20 стилистов, портных и технологов во главе с руководителем группы стиля телеканала «1+1» Ольгой Слонь.

Напомним, в центре проекта — противостояние двух звездных команд, которые будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника в фантастическом костюме и одержать победу в шоу.

В шоу примут участие две команды, которые будут соревноваться друг с другом, чтобы угадать, кто из известных личностей скрывается под маскарадными костюмами. Шоу «Маскарад» является адаптацией румынского формата Mysteries in the spotlight, который был презентован в 2012 году и успешно реализован во многих европейских странах. Телеканал «1+1» приобрел формат у владельца, компании Antena TV Group. Над адаптацией шоу работает команда Big Entertainment Shows «1+1 Продакшн» под руководством Владимира Завадюка. Режиссеры-постановщики шоу — Мария Григоращенко, Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская.

Новое развлекательное шоу зрители телеканала «1+1» смогут увидеть уже этой осенью.

Ранее стало известно, что Надежда Мейхер поделилась подробностями съемок «Великі Вуйки. Вдома краще».

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Фото: пресс-служба «1+1»

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