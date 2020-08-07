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Документальный фильм о Донбассе номинировали на Emmy

от Telekritika
От Telekritika 337
Главная Кино Документальный фильм о Донбассе номинировали на Emmy

Номинантов выбирали из 2000 работ.

Согласно сообщению ассистента режиссера Азада Сафарова, фильм Симона Леренга Вильмонта «Віддалений гавкіт собак» номинирован на Emmy.

«Мы в категории «Выдающийся документальный фильм о современных событиях» (Outstanding Current Affairs Documentary). Рядом с нами снова медиадинозавры: HBO, PBS, CNN, Netflix и т.п. Всего в этом году номинантов выбирали из 2000 работ», — написал Сафаров.

Фильм датского режиссера рассказывает о 10-летнем мальчике, который живет недалеко от линии фронта на Донбассе. Съемки проходили в селе Гнутово (административно входит в состав Мариуполя) Донецкой области с 2015 по 2017 годы.

Ранее «Віддалений гавкіт собак» был объявлен лауреатом Peabody Awards.

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Фото: Emmy

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