Радиостанции «Суспільного» начинают FM-вещание в девяти городах

7 августа радиостанции «Суспільного» официально начали FM-вещание в девяти городах и на территории вокруг них. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.
«UA: Українське радіо» теперь доступно в таких населенных пунктах:
- Александрия (Кировоградская область) — 87,6 FM;
- Новомиргород (Кировоградская область) — 89,4 FM;
- Кортелисы (Волынская область) — 88,9 FM;
- Сватово (Луганская область) — 105,5 FM;
- Карловка (Полтавская область) — 106,2 FM;
- Скадовск (Херсонская область) — 101,7 FM.
«UA: Радіо Промінь»:
- Яремче (Ивано-Франковская область) — 104,0 FM;
- Изюм (Харьковская область) — 106,5 FM.
«UA: Радіо Культура»:
- Запорожье — 87,8 FM.
Напомним, 1 августа FM-сеть «Суспільного» распространилась еще на три города.
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