Радиостанции «Суспільного» начинают FM-вещание в девяти городах

7 августа радиостанции «Суспільного» официально начали FM-вещание в девяти городах и на территории вокруг них. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

«UA: Українське радіо» теперь доступно в таких населенных пунктах:

Александрия (Кировоградская область) — 87,6 FM;

Новомиргород (Кировоградская область) — 89,4 FM;

Кортелисы (Волынская область) — 88,9 FM;

Сватово (Луганская область) — 105,5 FM;

Карловка (Полтавская область) — 106,2 FM;

Скадовск (Херсонская область) — 101,7 FM.

«UA: Радіо Промінь»:

Яремче (Ивано-Франковская область) — 104,0 FM;

Изюм (Харьковская область) — 106,5 FM.

«UA: Радіо Культура»:

Запорожье — 87,8 FM.

Напомним, 1 августа FM-сеть «Суспільного» распространилась еще на три города.

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Фото: «Суспільне»

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