Евгений Гордейчик: «Издание Chas.news, которое мы запускаем, – типичный медиастартап»

Руководитель редакции Chas.news Евгений Гордейчик объяснил «Телекритике», что именно будет отличать этот проект от других изданий на украинском рынке, почему он стартует накануне местных выборов и как так получилось, что в его команду вошло много людей, работавших в журнале «Фокус».

Объяснительная журналистика

В описании вакансий, которые вы публиковали, сказано, что нужны люди в небольшой интернет-проект. О чем идет речь?

Проект будет называться Chas.news. Это общественно-политическое издание, которое будет работать в формате объяснительной журналистики.

На кого равнялись?

Мы не равнялись «на кого-то». У нас есть идея, возможно, нехарактерная для украинской журналистики – объяснять события, а не просто сообщать о них. Что касается формата, то мы обращали внимание на Vox, «Медузу», возможно, попробуем что-то делать в духе «Сноба». В целом для меня, выходца из популярных еженедельников, самый привычный – формат Newsweek, который будем активно использовать в больших текстах. В основном это будут истории, очерки и репортажи.

Но глобально вопрос не в формате текстов как таковом, а в понимании миссии СМИ. Повторюсь, в Украине очень много говорят о происходящих событиях, но мало кто может толково объяснить, а что, собственно, происходит, а главное – почему происходит так или иначе. Простой пример – недавние террористы. Почему первых двух ловила полиция под руководством главы МВД Арсена Авакова, а не СБУ под руководством Ивана Баканова? Ведь антитеррористическая деятельность – зона ответственности СБУ. Но эта организация только третьего террориста задерживала, который из Узбекистана. Никто толком так и не объяснил, чем занималась СБУ, пока Аваков ловил террористов. Что будет дальше: Аваков станет следующим президентом или сейчас Зеленский покажет ему, кто в стране хозяин?

Задача Chas.news как раз в том, чтобы пояснить читателю, что для нас означает происходящее в стране, какие будут у всего этого последствия?

Давайте пройдемся по примерному содержанию. О чем будут узнавать читатели вашего ресурса?

Политика в широком понимании этого слова, экономика, социалка, плюс достаточно серьезные разделы по технологиям и истории. Мы будем проводить параллели между прошлым, настоящим и будущим, пытаться из прошлого заглядывать в будущее, образно говоря. Будут и новости.

Сегодня онлайн-медиа не могут быть чисто текстовыми, поэтому будет видео- и аудиоконтент. Свой YouTube-канал, который делает команда ребят с телевизионным бэкграундом. Всего у нас планируется штат из человек десяти пишущих, человек шести с телевидения, и несколько человек будут делать подкасты. Надеюсь, нам удастся найти какое-то переплетение текстовых форматов, видео, работы в соцсетях.

То есть всего в проекте задействовано около 20 человек?

Пока человек 10, но идет набор, и я надеюсь, в ближайшее время мы будем расширять команду.

Типичный медиастартап

В редакции уже есть люди, чем они занимаются прямо сейчас?

Каждый своей обычной работой. Директор издательства Олег Лищина разрабатывает стратегию развития ресурса, параллельно ведет переговоры с потенциальными рекламодателями. Журналисты пишут тексты. Наша арт-директор Маша Емельянова разрабатывает дизайн сайта. Разработчики его воплощают. Мы с моим заместителем Андреем Фарисеем разрабатываем тематику ресурса, подгоняем интересные, но разрозненные идеи под общий формат издания, «добиваем» концепцию, чтобы она была стройной и не похожей на «салат».

Можно сказать, что это такая тренировка?

Нулевой цикл. Это не тренировка, а полноценная работа, но немного отложенная, до запуска. Нам нужно достаточно быстро запуститься, поэтому формат оттачиваем заранее – особо нет времени на раскачку.

Когда планируете запускаться?

Хотелось бы в сентябре. Правильно о себе заявить в самом начале нового политического сезона.

Писать будете на украинском?

Да, на начальном этапе будет только одна версия – украиноязычная. Потом планируем добавить уже русскоязычную.

Откуда такое название – «Час»?

Время – это главный ресурс, который мы затрачиваем на получение информации об окружающем мире. Наша задача, чтобы человек с пользой проводил время, читая наши материалы. Немаловажно и то, что для этого названия есть адекватный и легко запоминающийся домен Chas.news. На нем и остановились.

Мы рассматривали разные названия, типа «Медузы» и «Арзамаса», тоже выдумывали какие-то «левые» забавные слова. Но все же отказались от этой идеи.

Кто придумал этот проект?

Изначально проект придумал Олег Лищина, его владелец и директор. 18 мая, когда он узнал, что я ушел из «Фокуса», то сразу же мне написал и предложил заняться этим проектом, с этого времени мы идем вместе.

Он единственный инвестор?

На сегодня – единственный.

Зачем ему нужен этот проект?

Об этом лучше поговорить с Олегом. Скажу только, что издание, которое запускаем, — типичный медиастартап. Думаю, через год-два выйдем на самоокупаемость.

Сейчас мы ведем переговоры с несколькими людьми, которые готовы инвестировать в этот проект. Но эти люди не имеют отношения к политике и к финансово-промышленным группам. Я могу гарантировать, что проект будет неангажированным в плане политики и в нем не будет джинсы.

То, что он выходит накануне местных выборов, это только совпадение?

Выборы в октябре. Я уже говорил, мы запускаемся к началу политического сезона, это логично. Да и вообще, давайте дождемся октября, и каждый сможет увидеть, сделан проект под выборы или нет.

На какие показатели вы собираетесь ориентироваться, оценивая его успешность?

У нас сформированы редакционные КРІ, но я их озвучивать не хочу, это внутренний документ. Лично для меня, как редактора, важнее не трафик, а узнаваемость. Для себя я буду оценивать качество продукта тем, станут ли нас цитировать другие медиа, сумеем мы принести что-то новое в медиаполе или нет. Для меня самое страшное стать каким-то сотым интернет-порталом, который выдает однотипный контент и существует исключительно за счет того, что проплачивает рекламу в соцсетях и реферальный трафик. Я знаю несколько подобных проектов, которые так годами существуют и даже умудряются приносить прибыль. Но такой судьбы бы не хотелось.

Сколько времени вам инвестор отводит на раскачку?

Мы договорились, что в течение года должны показать результат, затем будем обсуждать дальнейшее будущее.

Что-то принципиально новое

Почему вы ушли из «Фокуса»?

Когда началась история с продажей «Фокуса», я понял, что не буду там работать. С новым инвестором я даже не встречался. Так совпало, что тогда случился карантин и два месяца журнал просто не выходил. Когда 18 мая мне позвонила директор Вика Светлова и попросила написать заявление по собственному желанию, я спокойно уволился.

Для меня важнее, что впоследствии костяк команды «Фокуса» тоже перешел в Chas.news. Вместе со мной из «Фокуса» здесь семь человек.

Почему они пошли за вами?

Зарплаты у нас рыночные, особых преференций я не обещал. За годы совместной работы в «Фокусе» мы стали командой и, возможно, друзьями. Так работать приятнее и эффективнее, чем с новыми людьми.

Вероятно, сыграло свою роль и то, что создавать что-то с нуля, – это, с одной стороны, нервотрепка и неопределенность, но при этом возможность сделать что-то принципиально новое. Нам это безумно интересно.

Впрочем, уход редакции после смены главреда – частая ситуация. Когда я в марте 2015 года пришел в «Фокус», там уже не осталось ни одного журналиста из команды Тамары Бабаковой. То же самое происходит и сейчас.

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Фото: из личного архива

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