Радиостанции «Суспільного» будут вещать в FM-диапазоне еще в трех городах

Общественное радио продолжает развивать FM-сеть. С 1 августа официально начнется вещание еще в трех городах страны. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Первый канал общественного радио «UA: Українське радіо» теперь вещает в Ивано-Франковске на волне 100,4 FM, а в Одессе – на волне 91,4 FM. Второй канал «UA: Радіо Промінь» начинает вещать в FM-диапазоне во Львове на волне 102,5. Ранее в Одессе и во Львове радиостанции вещали в УКВ-диапазоне. Кроме того, «UA: Українське радіо» восстанавливает FM-вещание в Лебедине на волне 104,8 FM.

Напомним, с 1 апреля 2020 года радиоканалы «Суспільного»: «UA: Українське радіо», «UA: Радіо: Промінь» и «UA: Радіо Культура» начали FM-вещание в 13 городах Украины.

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Фото: «Суспільне»

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