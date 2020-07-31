Netflix снимает в Украине фильм с Ван Даммом в главной роли

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что компания Netflix снимает в Украине фильм. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

«На выходных познакомился с командой проекта и наконец могу рассказать о таких крутых новостях, — отметил Ткаченко. — Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне «The Last Mercenary». Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Главные ответственные за часть съемок у нас – международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media. Съемки уже стартовали и продлятся до осени. Надеюсь, лента станет еще и первой, которая получит рибейты в Украине».

Также о проекте сообщили в компании Star Media.

«То, о чем вся украинская кино- и телеиндустрия еще год назад могла только мечтать, сегодня стало реальностью. Кинокомпания Apple Tree совместно с онлайн-кинотеатром Netflix запустили производство международного проекта «The Last Mercenary». Это захватывающий микс двух, популярных сегодня у зрителей, жанров — боевика и семейной комедии», – сказал сооснователь Apple Tree и продюсер Влад Ряшин.

Продюсеры – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер — Дэвид Шарон, оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.

Напомним, недавно Александр Ткаченко сообщил о том, что в Украине заработает закон о рибейтах, который приняли в прошлом году, что привлечет в страну иностранных киношников.

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Фото: unsplash

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