На канале «Украина 24» будут выходить два новых проекта

Канал «Украина 24» 1 и 2 августа запускает две новые программы, которые будут выходить по выходным — «Споживач має право» и «Світогляд сьогодні». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В программе «Споживач має право» ведущий Максим Несмеянов покажет украинцам, как отстаивать свои права, как правильно действовать в критических ситуациях и куда обращаться за помощью, если вас обманули. Максим — известный активист, который отстаивает права украинских граждан, он является директором Всеукраинской общественной организации «Союз потребителей Украины». Его авторская программа будет выходить каждую субботу в 11:00.

«Світогляд сьогодні» — это главные международные итоги недели. В центре внимания журналиста и политического эксперта Ивана Яковины только геополитика и события, которые могут повлиять или уже влияют на Украину. «Світогляд сьогодні» — проект не просто о международных новостях, это именно объяснение ключевых моментов в мире и связей, которые нужно видеть, и желательно заранее», — говорит Яковина.

Его авторская программа будет выходить по воскресеньям в 11:00.

Напомним, с июля 2020 года подписчикам европейского ОТТ-оператора Kartina.TV доступен информационный канал «Медиа Группы Украина» — «Украина 24».

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Фото: канал «Украина 24»

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