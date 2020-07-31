Кинофестиваль «Молодость» скоро объявит программу

4 августа в 16.00 в Fedoriv Hub (ул. Большая Васильковская, 5) состоится пресс-конференция Киевского международного кинофестиваля «Молодость», на которой представят программу 49-го сезона. Об этом сообщает пресс-служба. Сам фестиваль пройдет с 22 по 30 августа.

На пресс конференции представят формат, в котором пройдет мероприятия и анонсируют условия посещения активностей «Молодости» вживую и в онлайне. Организаторы обеспечат онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Участники пресс-конференции:

Кинофестиваль «Молодість»

Андрей Халпахчи, художественный руководитель

Игорь Шестопалов, программный директор

Катерина Янюк, руководитель службы аккредитации

Государственное агентство Украины по вопросам кино

Марина Кудерчук, руководитель

UkrStream, главный стриминговый партнер фестиваля

Юрко Иванишин, основатель

Оператор государственных лотерей МСЛ

Андрей Урядов, вице-президент

Продакшн-студия Adje’

Никита Кукоба, исполнительный продюсер

Юрий Кузнецов, режиссер

1+1 медіа

Максим Кривицкий, руководитель «Телевизионного бизнеса», член правления.

Напомним, открытием фестиваля станет украинская картина «Забуті» Дарьи Онищенко.

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Фото: КМКФ «Молодость»

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