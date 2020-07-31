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Телеканалу «КРТ» не стали продлевать лицензию
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Телеканалу «КРТ» не стали продлевать лицензию

от Telekritika
Telekritika 177

Кроме того Нацсовет назначили этому вещателю внеплановую проверку.

30 июля Национальный совет по вопросам телерадиовещания на основании обращений уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и общественной организации «Альянс.Глобал» назначил внеплановую проверку ООО «Телестудия «Астра-ТВ» (спутниковый телеканал «КРТ»), Киев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В обращениях речь шла о распространении лицензиатом при трансляции передачи «Горячая линия» языка вражды, подстрекательства к дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, использование оскорбительных и уничижительных высказываний, оценочных суждений и утверждений, унижающих человеческое честь и достоинство, — отмечает Нацсовет.

Мониторинг зафиксировал, что 12 июня 2020 года во временном промежутке с 16.00 до 18.00 в прямом эфире транслировалась передача «Горячая линия» на тему: «ЛГБТ-парад: пропаганда или защита прав меньшинств?». Ее повторы состоялись 13 июня с 01.55 до 03.55 и с 12.46 до 14.47. Ведущие передачи Евгений Барков и Екатерина Иванова не пытались помешать участникам передачи выражать язык вражды в отношении ЛГБТ, не поддержали полемику равных точек зрения, использовали лексику, применение которой считается нетолерантной в отношении ЛГБТ.

Национальный совет не поддержал проект о продлении лицензии этого вещателя и вернется к рассмотрению вопроса позже.

Напомним, 30 июля в Киеве под стенами здания Нацсовета прошла акция протеста «За свободу слова», организованная в защиту канала «КРТ», сторонники которого опасались, что канал лишится лицензии.

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Фото: КРТ

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