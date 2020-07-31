Телеканалу «КРТ» не стали продлевать лицензию

30 июля Национальный совет по вопросам телерадиовещания на основании обращений уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и общественной организации «Альянс.Глобал» назначил внеплановую проверку ООО «Телестудия «Астра-ТВ» (спутниковый телеканал «КРТ»), Киев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В обращениях речь шла о распространении лицензиатом при трансляции передачи «Горячая линия» языка вражды, подстрекательства к дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, использование оскорбительных и уничижительных высказываний, оценочных суждений и утверждений, унижающих человеческое честь и достоинство, — отмечает Нацсовет.

Мониторинг зафиксировал, что 12 июня 2020 года во временном промежутке с 16.00 до 18.00 в прямом эфире транслировалась передача «Горячая линия» на тему: «ЛГБТ-парад: пропаганда или защита прав меньшинств?». Ее повторы состоялись 13 июня с 01.55 до 03.55 и с 12.46 до 14.47. Ведущие передачи Евгений Барков и Екатерина Иванова не пытались помешать участникам передачи выражать язык вражды в отношении ЛГБТ, не поддержали полемику равных точек зрения, использовали лексику, применение которой считается нетолерантной в отношении ЛГБТ.

Национальный совет не поддержал проект о продлении лицензии этого вещателя и вернется к рассмотрению вопроса позже.

Напомним, 30 июля в Киеве под стенами здания Нацсовета прошла акция протеста «За свободу слова», организованная в защиту канала «КРТ», сторонники которого опасались, что канал лишится лицензии.

Читайте также:

Фото: КРТ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!