Телеканал «Дом» подготовил заявление относительно решения Нацсовета

30 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел и поддержал ходатайство ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» об аннулировании разрешения на временное вещание в стандарте DVB-T/Т2 с использованием 8 ТВК в Краматорске и 5 ТВК в Мариуполе Донецкой области для телеканала «Дом». При этом Нацсовет дал разрешение на вещание в этом формате телеканалу UATV. В связи с этим телеканал «Дом» подготовил заявление, текстом которого располагает «Телекритика»:

«С целью упредить распространение недостоверной информации, считаем необходимым сообщить следующее. Согласно положений Закона «Об иновещании» от 8 декабря 2015 года № 856-VIII, государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (далее МПИУ) входит в систему государственного иновещания Украины и является субъектом государственной информационной политики. На своей платформе МПИУ на данный момент имеет два программных продукта: один с логотипом UATV, второй – с логотипом «Дом». Однако в распространении последнего есть специфика в связи с наличием в его эфире заимствованного развлекательного контента ведущих украинских медиагрупп. Таким образом, даже имея разрешения от государственного регулятора, телеканал «Дом» не может транслировать свой сигнал в городах Краматорск и Мариуполь Донецкой области из-за возможных пересечений контента и вероятности негативного влияния на рейтинги каналов медиагрупп. В свою очередь, UATV имеет право и разрешения транслировать свой контент и продукт собственного производства телеканала «Дом» на данной территории любым способом (сейчас это 24,5 эфирных часа в неделю информационно-аналитических программ, а в новом сезоне, с конца августа, будет значительно больше). Поэтому руководством ГП было принято решение обратиться к Нацсовету по вопросам телерадиовещания в Украине по поводу продления разрешения UATV, чтобы украинцы, проживающие по обе стороны линии соприкосновения, имели актуальную и объективную информацию о происходящем в Украине и в мире. Когда же телеканал «Дом» сможет отказаться от заимствованного контента медиагрупп в пользу собственного и частично закупного, он расширит территорию своего вещания сообразно поставленной перед каналом цели, как и было заявлено на старте проекта».

Напомним, в интервью «Телекритике» руководитель телеканала «Дом» Юлия Островская объяснила, когда канал будет работать в полную силу и что мешает ему расширить зону распространения сигнала на оккупированные территории.

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Фото: «Дом»

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