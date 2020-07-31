«Званый ужин»: ставка на эпатаж

На прошлой неделе на телеканале СТБ состоялась премьера нового сезона кулинарного шоу «Званый ужин», в предыдущий раз канал обращался к этому формату в 2013 году. «Телекритика» решила сравнить первые серии этих двух сезонов и убедилась, что главное отличие касается выбора участников: авторы шоу стали чаще звать на проект фриков.

Правила игры остались почти неизменными: участники проекта ходят друг к другу в гости, пытаясь поразить кулинарными талантами и гостеприимством. После ужина гости оценивают, как все прошло, надеясь, что главный приз достанется им: в 2013 году его сумма составляла 5 тыс. грн, в 2020-ом – 20 тыс. Раньше оценка была одной, ее выставляли по шкале от 1 до 10. Теперь по той же шкале оценивают три критерия: концепция вечера, еда и гостеприимство. Общий балл объявляют в конце эпизода, пытаясь дольше удержать зрителя у телевизора. Изменения в хронометраже – еще одно нововведение: в 2013 году каждый эпизод шоу делили на пять частей примерно по 45 минут каждая, показывая их по будням, теперь серия одна, продолжительностью в полтора часа и выходит она в субботний вечер. Соответственно, и действо стало более динамичным.

Нельзя сказать, что раньше «Званый ужин» не пытался удивить зрителя составом действующих лиц. Семь лет назад в премьерном выпуске программы гостей принимал юный участник проекта «Зважені та щасливі» Умберто, который добился больших успехов, сбросив полсотни килограммов. К нему пришли двое сверстников – банкир-метросексуал и студентка, имеющая широкий круг интересов, среди которых пение в церковном хоре и танцы на пилоне. Драматургии ради молодежи противопоставили представителей старшего поколения: 41-летнюю женщину-риелтора, которая настолько любит шансон, что это отражено даже на ее лице, и 45-летнего диджея, выступающего под псевдонимом «Товарищъ Ленин» — имя выбрано из-за внешнего сходства.

В новом сезоне количество участников сократилось до четырех, зато эпатажа прибавилось. Знакомство происходит в доме у Артема – эксцентричного фермера с оперным голосом. Десять лет назад в амплуа травести-дивы Урсулы он пробовал свои силы в шоу «Україна має талант» и даже дошел до финала, а в 2020-м – уже под настоящим именем – в «Голосі країни». Среди гостей Артема оказались очень разные люди. Исполнительный директор союза потребителей Украины Максим способен за ужином рассуждать о «самом жлобском» консерванте Е-239, провоцирующем онкологические заболевания, зато он знает, как купить в супермаркете еду за 9 копеек. Подсевшая на ботокс блогер Настя, которую авторы назвали «затюнингованной кралей», выступает в роли своей в доску девахи. Явно преследуя цель добавить в действо конфликта, в компанию ввели «потомственную травницу» Юлю, помешанную на эзотерике девушку с перьями в волосах. Она не ест животную пищу, в доении козы видит насилие над живым существом, а ужин норовит совместить с йогой и распитием чая с мухоморами. У Юли тоже уже есть опыт телевизионных съемок: она участвовала в проекте «МастерШеф».

Раньше на «Званом ужине» было принято комментировать действия участников, закадровый голос даже позволял себе периодически троллить их. Теперь авторы отказались от этого приема, переложив миссию на участников, которые то и дело делятся мнением о происходящем, оставаясь со зрителем один на один.

В 2013 году в проекте находилось место для драматических моментов, всплывавших по мере того, как выяснялись детали биографии участников, переживших личные семейные трагедии. Шоу образца 2020-го сосредоточилось на позитиве разной степени разнузданности. На третьей минуте зрителю показывают анонс, в котором Артем кричит в камеру: «Полный трэш! Смотрите, не переключайтесь, на телеканале СТБ». По мере просмотра иногда приходит понимание, что характеристика участника проекта вполне исчерпывающая, впрочем, это как раз не новость: к некоторым эпизодам шоу семилетней давности она тоже подходит.

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Фото: СТБ

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