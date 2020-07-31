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Каналы KVARTAL TV и Paramount Comedy появятся на 1+1 video
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Каналы KVARTAL TV и Paramount Comedy появятся на 1+1 video

от Telekritika
Telekritika 200

Помимо доступа к видеобиблиотеке, зрители 1+1 video смогут просматривать в прямом эфире 8 партнерских каналов группы.

1 августа 2020-го группа 1+1 media расширяет наполнение пакета для подписчиков VOD-платформы 1+1 video. К 6 украинским телеканалам («1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «Бігуді», «УНІАН ТБ») присоединятся еще два партнерских канала группы 1+1 media: KVARTAL TV и Paramount Comedy, пишет пресс-служба холдинга.

Появление двух флагманов комедийного ТВ в Украине на платформе совпадает с запланированным повышением цен на услугу доступа к 1+1 video: на 5 грн в месяц.

«На сегодня есть ряд критических факторов, из-за которых сдерживать рост цен на услуги 1+1 video больше не представляется возможным. Но нам удалось сформировать оптимальное предложение для существующих и потенциальных клиентов VOD-платформы», – комментирует Александр Козаченко, руководитель развлекательного направления контентных продуктов 1+1 media.

Таким образом, помимо доступа к видеобиблиотеке, зрители 1+1 video смогут просматривать в прямом эфире 8 партнерских каналов группы 1+1 media: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «Бігуді», «УНІАН ТБ», KVARTAL TV и Paramount Comedy. Стоимость подписки на 1 месяц вырастет на 5 грн.: с 29,99 до 34,99 грн. Подписка на 3 месяца обойдется всего на 10,02 грн дороже, чем раньше, изменившись с 59,97 до 69,99 грн.

Напомним, KVARTAL TV – развлекательный юмористический канал, ориентированный на широкую семейную аудиторию, который вещает в Украине с 8 августа 2016 г. Paramount Comedy – молодежный развлекательно-юмористический телеканал, который является украинской адаптацией международного Comedy Central. В 2020 году канал отпразднует своё трёхлетие.

Ранее на 1+1 video состоялась премьера медицинского сериала «Доктор Вера».

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Фото: «1+1»

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