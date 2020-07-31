Технологические компании отчитались о прибыли от рекламной выручки

Несмотря на бойкот рекламодателей, Facebook превысил ожидания по рекламным доходам. Количество пользователей составило 2,7 млрд, что на 12% больше, по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Общая выручка составила $18,69 млрд, увеличившись на 11%, а чистая прибыль составила $5,18 млрд. В июле уровень рекламных доходов ожидается на уровне июньских. Рост выручки компании во втором квартале 2019 года, для сравнения, составил 28%.

Что касается Youtube, рост доходов платформы замедлился, по сравнению с прошлым годом. Но даже после пандемии видеоплатформа Google показала рост на 5,8% в годовом исчислении. Alphabet, материнская компания Google, сообщила о 2% снижении выручки.

Во втором квартале доходы от рекламы на YouTube составили $3,81 млрд по сравнению с $3,60 млрд за аналогичный период прошлого года. Но продажи за этот период сократились с $4,04 млрд в первом квартале, когда доходы от рекламы на YouTube выросли на 33%. А вот доход с поиска Google снизился на 9,8% до $21,32 млрд.

Выручка cоцсети Twitter понизилась больше, чем у остальных. Доходы от рекламы составили $562 млн, на 23% меньше, чем во втором квартале 2019 года. Общая прибыль компании составила $683 млн, что на 19% меньше, чем в 2019 из-за снижения спроса на рекламу на большинстве рынков. В конце мая — середине июня рекламодатели приостанавливали размещение из-за беспорядков в США.

Amazon увеличил выручку на 40% до $88,9 млрд, чистая прибыль составила 5,2 млрд долларов и прибыль, а прибыль на акцию — $10,30 (по сравнению с $63,4 млрд, чистой прибылью $2,6 млрд и доходами на акцию доля $5,22 во втором квартале 2019 года). Продажи в Северной Америке выросли на 43% до $55,4 млрд, а международные продажи выросли на 38% до $22,7 млрд.

В последнем квартале руководство Amazon включало дополнительные затраты в размере $4 млрд, связанных с COVID-19, а также в третьем квартале еще $2 млрд дополнительных расходов.

Квартальная прибыль Amazon в $5,2 млрд — самая большая за всю его 26-летнюю историю.

Ранее аналитическая компания Digiday Research провела опрос среди рекламодателей (бренды, агентства), чтобы выяснить, когда они намерены прекратить бойкотировать Facebook.

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Фото: unsplash

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