Позитив станет участником нового сезона «Танців з зірками» на «1 +1»

Сегодня стало известно, что артист и саундпродюсер, участник групп «MOZGI» и «Время и Стекло» — Позитив принял вызов #танціззіркамиchallengе от рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Об этом сообщила пресс-служба «1+1».

Певец опубликовал на странице в Instagram видео, где сообщает о своем участии в шоу. В нем Позитив в сценическом костюме сообщает, что принимает вызов от Alyona Alyona и передает его фронтмену группы «БЕZ СОБМЕЖЕНЬ» Сергею Танчинцю.

Также украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram сообщил, что не принимает #танціззіркамиchallenge, который ему передал Дмитрий Танкович. Видео-ответ дизайнер записал на одной из итальянских фабрик тканей.

Напомним, сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в новом сезоне шоу.

Звездными участниками четвертого обновленного сезона шоу «Танці з зірками» уже стали: Олег Винник, партнершей которого в шоу стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер, которая выйдет на паркет с Кириллом Васюком; Санта Димопулос, которая будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко, Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой, Alyona Alyona с Юрием Рудичем и Позитив.

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Фото: Instagram

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