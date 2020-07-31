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«Интер» покажет премьеру комедии «100 вещей и ничего лишнего»

от Telekritika
От Telekritika 199
Главная Кино «Интер» покажет премьеру комедии «100 вещей и ничего лишнего»

Главные роли в комедии сыграли немецкие актеры Маттиас Швайгхефер и Флориан Дэвид Фитц.

В воскресенье, 2 августа, в 20:30 на «Интере» – телепремьера немецкой комедии «100 вещей и ничего лишнего», пишет пресс-служба канала.

Пауль и Тони – успешные и богатые молодые люди, лучшие друзья и партнеры по бизнесу – на спор решили на 100 дней отказаться от всего своего имущества, чтобы доказать: вещи не имеют для них значения и не оказывают никакого влияния. По условиям заключенного пари, каждый день парни могут вернуть себе только одну вещь, покупать что-то новое нельзя. Ставки высоки: тот, кто сдастся первым и проиграет, отдает все свои деньги. Пари Пауля и Тони оказывается под угрозой, когда в их жизни появляется симпатичная девушка Люси, в которую друзья влюбляются. Выдержит ли дружба Пауля и Тони испытание любовью и бедностью?

Главные роли в комедии «100 вещей и ничего лишнего» сыграли немецкие актеры Маттиас Швайгхефер и Флориан Дэвид Фитц. Фитц также выступил в качестве режиссера и сценариста фильма. Он признается, что на создание картины его вдохновила финская документальная лента Петри Лууккайнена «Мои вещи», в которой главный герой решил избавиться от всех вещей, чтобы понять, что ему на самом деле нужно для счастья.

Напомним, в пятницу, 31 июля, в 21:00 на «Интере» состоится телепремьера британско-американской драмы«Опасные секреты».

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Фото: кадр из фильма «100 вещей»

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