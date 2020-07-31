Стала известна дата премьеры концерта к 15-летию «Светской жизни» на канале «1+1»

24 августа, в День Независимости Украины, на канале «1+1» состоится премьера музыкального шоу к 15-летию программы «Светская жизнь», сообщает пресс-служба канала.

Ко Дню независимости Украины на телеканале 1+1 выйдет праздничный выпуск «Светской жизни» с Екатериной Осадчей, посвященный 15-летию программы. Зрителей ждут новые и уже знакомые песни звезд украинского шоу-бизнеса, которые будут петь на сцене под открытым небом: музыкальное шоу снимали в ботаническом саду им.Гришка.

На шоу выступят такие звезды украинского шоу-бизнеса, как: Тина Кароль, Наталья Могилевская, Олег Винник, MONATIK, Ирина Билык, Оля Полякова, NK, Mozgi, «Время и стекло» и другие. Также на праздник по случаю юбилея программы пришла и Верка Сердючка.

Кроме этого, зрителей праздничного концерта ждет много танцев под известные хиты и эксклюзивные премьеры песен от звезд, которые неоднократно становились гостями программы «Светская жизнь».

Специально для праздничного концерта в столичном ботаническом саду построили сцену, разместив экраны прямо посреди деревьев.

Напомним, «Светская жизнь» выходит на телеканале «1+1» с 2008 года. В формате интервью ведущая программы Екатерина Осадчая общается со звездами шоу-бизнеса, политиками и светскими персонами, которых она встречает на различных вечеринках и светских мероприятиях. Над производством проекта работает команда Final Cut Media.

Ранее рэп-исполнительница Alyona Alyona в прямом эфире «Сніданку з 1+1» приняла вызов #танциззиркамиchallengе от шоумена Дмитрия Танковича и присоединилась к команде шоу «Танці з зірками».

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Фото: «1+1»

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